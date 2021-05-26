Koronavirüs belirtileri arasında burun akıntısı var mı? İşte Kovid-19'un tespit edilen yeni belirtileri.. Covid mi oldum, polen alerjisi mi?

Araştırmada, polen yoğunluğunun Covid-19 enfeksiyonunu arttığı hipotezi savunuluyor. Polenlerin burun mukozasında virüslere karşı koruyucu olan antiviral etkiyi azaltarak ve bağışıklığı etkileyip bazı solunum yolu viral enfeksiyonlarında olduğu gibi, Covid enfeksiyonunu da artırabileceği düşüncesi ileri sürülüyor. Hatta polenlerin enfeksiyon riskini yüzde 10-30 oranında artırdığı ve tek başına polenlerin yanında iklim koşulları ve nem gibi diğer faktörlerin de etkili olabileceği ileri sürülüyor.



Tabii bu araştırmaya yönelik karşı tezler de var. Örneğin, çalışmanın yapıldığı dönemde polen alerjisi nedeniyle oluşan semptomlar, Covid semptomlarına da benzediği için daha fazla sayıda test yapılabileceği, bu nedenle de Covid vakalarının fazla bulunabileceği savunulmakta...



Yine o dönemde yapılan PCR test sayısının alerjik kişilerde daha fazla olduğu ancak enfeksiyon varlığı açısından alerjik ve alerjik olmayan kişiler arasında fark görülmediği de belirtiliyor.



Araştırmalar ve çalışmalar sürse de polenlerin Covid-19 enfeksiyonunu artırdığına dair şu an için yine de kesin bir şey söylemek doğru değil. Bu konuda daha fazla bilimsel kanıt ve veriye ihtiyaç var.



Yalnız koronavirüs ile polen alerjisinin benzer belirtiler gösterdiği de bir gerçek… İnsanlar bahar mevsimiyle birlikte alerjik olarak mı reaksiyon gösterdiğini yoksa virüse mi yakalandıklarını anlamakta oldukça güçlük çekiyorlar.