Koronavirüs aşısı yan etkileri neler? İşte Biontech ve Sinovac aşısı yan etkileri
Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında en son 18 yaşını dolduran herkes için aşı randevuları açılırken, AVM'ler, havalimanları, tren ve otobüs garları gibi toplumun yoğun bulunduğu alanlarda da yerinde aşı hizmeti sunuluyor. Peki, koronavirüs aşısı yan etkileri neler?
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 49 milyon 134 bin 621'e ulaştı. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, pek çok vatandaş da aşı sonrası oluşabilecek yan etkiler hakkında araştırma yapıyor. İşte, Biontech aşısı yan etkileri...
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Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşının yan etkilerini resmi internet adresinden paylaştı. Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
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Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
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Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:
• Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.)Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.
• Yorgunluk İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.
• Hafif ateş, titreme İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Baş ağrısı Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.• Kas/eklem ağrısı İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.
• Kusma, ishal Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.