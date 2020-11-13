Korona virüs (Covid-19) test sonucu kaç günde çıkar, hafta sonu açıklanır mı? E Nabız Covid -19 sonucu sorgulama
Korona virüs şüphesiyle Covid 19 testi yaptıran vatandaşlar tahlil sonuçlarını nasıl ve nereden öğreneceklerini merak ediyorlar. Covid 19 testi hem devlet hem de özel hastanelerde yaptırılabiliyor. Covid - 19 testinin sonucu online platform üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. Peki, Korona virüs (Covid-19) test sonucu kaç günde çıkar, hafta sonu açıklanır mı? E Nabız Covid -19 sonucu sorgulama ile ilgili detaylar…
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Covid 19'da kesin tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya burun sürüntüsünde virüsün genetik materyalinin aranması prensibine dayanır. COVID-19 semptomlarına (ateş, öksürük, solunum güçlüğü vb.) sahipseniz size en yakın sağlık kurumuna başvurmanız gerekmektedir. Hekiminizin sizi muayene etmesinin ardından COVID-19’dan şüphelenirse sizden test isteyecektir. Test sonucunuzu Sağlık Bakanlığının E-nabız uygulaması üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz yoksa aile hekiminizden öğrenebilirsiniz.
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COVİD 19 TEST SONUCU KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?
Covid-19 test sonucu Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar aracılığıyla değerlendiriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor. Covid- 19 sonucu tahlilin yapıldığı güne bağlı olarak hafta sonu da açıklanabilir.
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E NABIZ ÜZERİNDEN TAHLİL SONUCU NASIL SORGULANIR?
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
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E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.