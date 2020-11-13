Korona virüs (Covid-19) test sonucu kaç günde çıkar, hafta sonu açıklanır mı? E Nabız Covid -19 sonucu sorgulama

Covid 19'da kesin tanı moleküler testlerle konulmaktadır. Bu testler kişiden alınan boğaz ve/veya burun sürüntüsünde virüsün genetik materyalinin aranması prensibine dayanır. COVID-19 semptomlarına (ateş, öksürük, solunum güçlüğü vb.) sahipseniz size en yakın sağlık kurumuna başvurmanız gerekmektedir. Hekiminizin sizi muayene etmesinin ardından COVID-19’dan şüphelenirse sizden test isteyecektir. Test sonucunuzu Sağlık Bakanlığının E-nabız uygulaması üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. Eğer bilgisayarınız veya akıllı telefonunuz yoksa aile hekiminizden öğrenebilirsiniz.