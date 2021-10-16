Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...
Koronavirüs salgını sırasında dibi gören grip vakaları güçlenerek aramıza döndü. 'Süper Grip' adı verilen şiddetli soğuk algınlığı benzeri hastalık 15 ila 44 yaş arasında hızla yayılıyor. Hastaların koronavirüs testleri negatif çıkıyor ancak semptomları çok ağır yaşıyorlar.
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Sosyal mesafe, maske ve el dezenfektanı gibi pandemi sürecinde aldığımız bir çok önlem geçtiğimiz sene grip vakalarının ciddi şekilde düşmesine neden olmuştu. Ancak bu sene kısıtlamaların hafiflemesi ve aşılanmadan dolayı gelen gevşeme ile insanların daha çok bir araya gelmesi sonrası grip hastalığı yeniden aramıza döndü. Hem de intikamını alarak...
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Son günlerde, “süper grip” olarak tanımlanan grip benzeri soğuk algınlığı hakkında çok sayıda şikayet görüldü ve hekimler, PCR testlerinin negatif olmasına rağmen Kovid benzeri semptomlar tanımlayan hastalarda artış olduğunu bildirdi.
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İngiltere, soğuk algınlığı ve grip, öksürük veya nefes almada zorluk ile ilgili şikayetlerin arttığını ve çağrı hacminin beklenenden çok daha yüksek olduğunu bildirdi. Şikayetlerde özellikle 15 ila 44 yaş arasındaki hastalarda belirli bir artış var.
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Hastalığa üç hafta önce yakalanan Jules Kelly, onu neredeyse yatağa bağımlı bırakan süreci "Boğaz ağrısı ve korkunç sinüs ağrısıyla başladı. Şuan kafam süngerden yapılmış gibi hissediyorum. Sadece soğuk algınlığı değil, vücudum gerçekten zayıf ve bacaklarım jöle gibi” sözleriyle anlattı.
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BAĞIŞIKLIK BORCU
Kovid kısıtlamaları soğuk algınlığına duyarlılığımızı artırmış olabilir. Bazı uzmanlar bunu "bağışıklık borcu" olarak adlandırıyor; bu, normal düzeyde virüs ve bakteriye maruz kalmamış kişilerin bir virüsle temas ettiğinde enfeksiyonlarda bir artış yaşadığında ortaya çıkıyor.
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Cardiff Üniversitesi'nden direktörü Prof Ronald Eccles, şu anda dolaşan “süper soğuk”un solunum sinsityal virüsü (RSV) olduğuna inanıyor. RSV'de insanların çoğunda soğuk algınlığına benzer semptomlar olur ancak iki yaşın altındaki bebeklerde ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara neden olabilir.
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ÇOCUKLAR ARASINDA YAYILMASINI DURDURMAK NEREDEYSE İMKANSIZ
RSV ile ilgili sorunlardan biri, oldukça bulaşıcı olmasıdır. Öksürme ve hapşırma yoluyla bulaşır, ancak koronavirüsten farklı olarak eller ve yüzeyler yoluyla da yayılır. Bu, virüsün sınıflardaki çocuklar arasında yayılmasını durdurmanın neredeyse imkansız olduğu anlamına geliyor.
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SÜPER GRİP BELİRTİLERİ NELER?
"Süper grip" hastaları sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve tat ve koku kaybı gibi belirtiler gösterir. Bu semptomlar Kovid-19 semptomlarına benzer, ancak hastalar PCR testlerinde negatif çıkıyor.Süper soğuk algınlığına yakalanan bazı hastalar günlerce yataktan çıkamadığını anlatır.
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NEDEN ŞİMDİ YAYILIYOR?
Prof Eccles, aylarca süren karantinanın soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı bağışıklığımızı azalttığını belirterek şunları söyledi;“Normalde günlük veya haftalık olarak bu virüslere maruz kalıyoruz. Ama şimdi, bir yıldır antrenman yapmayan kondisyonsuz atletler gibiyiz. Aniden bu virüse yakalandık ve bağışıklık sistemimiz buna aşırı tepki veriyor”
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“Normalde insanların yarısından fazlasının son beş veya altı ayda bu virüse maruz kalmasını beklersiniz. Şimdi, kimsenin bağışıklığı olmadığında topluluğa giriyor ve orman yangını gibi yayılıyor”
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NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Çoğu vaka ağrı kesici ve dinlenme kombinasyonu ile tedavi edilebilir. Sıcak bir içecek öksürüğü hafifletmeye yardımcı olurken, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısını hafifletmek için parasetamol kullanılabilir.
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TEST YAPTIRIN
Uzmanlar belirti gösteren insanlara "İkilemde kalsanız bile, özellikle çok sayıda insanla düzenli olarak temas halinde olduğunuz bir görevdeyseniz, Kovid testi yaptırmanız önemlidir. " çağrısında bulundu.