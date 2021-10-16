Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Sosyal mesafe, maske ve el dezenfektanı gibi pandemi sürecinde aldığımız bir çok önlem geçtiğimiz sene grip vakalarının ciddi şekilde düşmesine neden olmuştu. Ancak bu sene kısıtlamaların hafiflemesi ve aşılanmadan dolayı gelen gevşeme ile insanların daha çok bir araya gelmesi sonrası grip hastalığı yeniden aramıza döndü. Hem de intikamını alarak...