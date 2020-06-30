Korkulan oldu! İngiltere'de bir şehir karantinaya alındı
Yeni tip corona virüs (covid-19) vakalarıyla mücadele eden ve virüs tedbirlerini kaldırmaya hazırlanan İngiltere'de bir şehir karantinaya alındı.
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İngiltere de tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor.
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Ülkede son verilere göre Covid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 575'e yükselmişti.
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Geçen hafta 2020 yılının rekor sıcaklıktaki günlerini geçiren ülkede insanlar plajlara akın edince böyle görüntüler ortaya çıktı.
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Plajları doldurup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan ve virüsün bulaşma riskini artıran İngilizler kamuoyunda çokça tepki çekmişti.
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Başbakan Boris Johnson ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerindeki gevşeme adımları kapsamında 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağını duyurmuştu.
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Birkaç gün sonra gevşeme adımlarını hayata geçirek İngiltere'den endişe verici bir haber geldi.
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Ülkenin önemli şehirlerinden Leicester, vaka sayılarında görülen artış yüzünden karantina altına alındı.
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İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek, egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.
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Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, Leicester kentindeki vakaların ülke genelinde son haftalarda görülen vakaların yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.
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Bu karantina uygulaması ingiltere'de bölgesel uygulanan ilk karantina olma özelliğini taşıyor.
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Yerel yetkililerle görüştükten sonra "bazı zor ama önemli kararlar" aldıklarını belirten Hancock, salı gününden itibaren zorunlu olmayan perakende mağazalarının, perşembe gününden itibaren de okulların kapatılacağını açıkladı.
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Bakan Hancock, ayrıca ülke genelinde 4 Temmuz'da kaldırılacak bazı önlemlerin kentte uygulanmaya devam edeceğini söyledi.
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Leicester sakinlerini evde kalmaya, kent içi ve dışı seyahatler yapmamaya çağıran Hancock, "Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını yakından izleyeceğiz ve gerek duyarsak daha fazla adım atacağız." diye konuştu.
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Başkent Londra'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde yer alan 400 bin nüfuslu Leicester kentinde son 2 haftada 866 vaka görüldüğü, salgın süresince kaydedilen toplam vaka sayısının ise 2 bin 987 olduğu belirtiliyor.
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Gevşeme adımlarının askıya alındığı kentte sıkı tedbirler uygulanmaya başladı.
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Araçlarının içinde koronavirüs testi uygulanan vatandaşlar tedbirler konusunda da sürekli uyarılıyor.
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Kentin sokaklarına uyarı yazıları yazılırken sokakların sosyal mesafeye uygun olmayacak şekilde kalabalıklaşmasının önüne geçirmeye çalışıyor.
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Tüm binaların camlarında uyarı yazıları asılı olan kentte alışveriş yapmakta zorlanan vatandaşlara da yetkililer yardımcı oluyor.
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İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 575'e çıktı.
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İngiltere, Covid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.
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Başbakan Boris Johnson'ın bu son durumla ve gevşetilecek önlemlerle ilgili yapacağı açıklama ise merakla bekleniyor.
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Johnson, vaka sayılarında artışlar görülürse 4 Temmuz'da gerçekleşecek gevşemenin askıya alınabileceğini ve açılacak olan işletmelerin tekrar kapanabileceğini söylemişti.