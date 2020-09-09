KKTC'ye uçuşlar durduruldu mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarih vererek açıkladı
KKTC'de uçuşlar 13 Eylül'e kadar durduruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, karantina için yeterli konaklama imkanı olmadığı için 13 Eylül'e kadar ülkeye uçuşları durdurma kararı aldı.
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Bugün uygulamaya giren kararda acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçaklar muaf tutuldu. KKTCde kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış sonrasında ülkeye gelenlere 7 gün karantina uygulanma şartı konmuştu.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Ekim'e kadar eğlence mekanlarının kapatılması yönünde karar aldı.
KKTC'de son dönemlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında toplanan Bakanlar Kurulu, bir dizi önlemler aldı. Bakanlar Kurulu kararını açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eğlence mekanları, kulübler, diskolar ve casinoların 1 Ekim'e kadar kapatılmasına kararı aldıklarını söyledi.
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SEÇİM ÇALIŞMALARI YASAKLANDI
Eğitimde okul öncesi ve birinci ile ikinci sınıflarda eğitimin devam edeceğini belirten Özersay, bunun haricindeki tüm eğitimin 1 Ekim'e kadar başlamayacağını belirtti. 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını belirten Özersay, 1 Ekim'e kadar tüm seçim etkinliklerinin iptal edildiğini kaydetti. Salgının kontrol altında olduğunu belirten Özersay, salgının artması durumunda tedbirlerin daha da ağırlaştırılacağını ifade etti.
Adaya gelecekler için 7 gün karantina şartı konulmuştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında ülkeye gelecek tüm yolcular için 7 gün karantina uygulanması kararını aldı.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, son günlerde dünya genelinde artış gösteren koronavirüs salgınına ilişkin yeni karar alandığını açıkladı.
Tatar, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 7- 20 Eylül tarihleri arasında ülkeye gelecek tüm yolcuları için 7 gün karantina uygulanacağını bildirdi. En güçlü ülkelerin dahi koronavirus ile mücadelede sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başbakan tatar, "Turizm ve eğitim adası olarak önlemler almak durumundayız. “Halkımızın alınan kararlara anlayış göstermesini istiyoruz" dedi.
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KKTC'de son 24 saatte 38 Kovid-19 vakası görüldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 38 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 475'e yükseldiğini duyurdu.
Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte bin 561 test yapıldığını, 38 pozitif vakaya rastlandığını ve 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise deniz yolu ile KKTC'ye geldiğini belirten Pilli, 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve gözetim altında olduklarını ifade etti.
Pilli, 15 vakanın ise yerel olduğunu ve bunların temaslı takibinin yapıldığını kaydetti.
Bakan Pilli, 185 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve yoğun bakımda yatan hastanın olmadığını belirtti.
İlk Kovid-19 vakasının 10 Mart'ta görüldüğü KKTC'de, 4 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Rum kesiminde vaka sayısı 1511 oldu
Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY), son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 797 test sonucunda 1 pozitif Kovid-19 vakası tespit edildi.
Rum basınında yer alan habere göre, GKRY'deki toplam vaka sayısı bin 511'e ulaştı.