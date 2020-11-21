Kısıtlamayla birlikte Türkiye sessizliğe büründü

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ve zabıta ekipleri kent merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi. Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaför ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servisine geçti. Kısıtlama sonrası esnaf dükkanlarını kapatırken, vatandaşlar da evlerinin yolunu tuttu. Polis ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda anonslar yaparak saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı başladığını duyurdu ve uyarılarda bulundu. Açıklama yapan esnaf İlyas Taşer, esnaf olarak uyduklarını belirtti.Devletin aldığı karara herkesin uymak zorunda olduğunu aktaran Taşer, Alınan kararlar hepimizin sağlığını korumak amacıyla alınıyor. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Virüsün yayılmasını istemiyoruz. Kendimizi yasak saatine göre ayarlayıp, son gelen müşterileri iş yerine almadık. Son müşterilerimizi de gönderdik. İş yerimizi kapattık ve eve gidiyoruz. dedi. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerini uyararak tedbirlere uyulmasını istedi. İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü. Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu. Paket servis sürecinin başlaması nedeniyle motorlu kuryelerin hareketliliği dikkati çekti. Anadolu yakasının en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy ve Üsküdar'da da cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı, market ve iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi. İzmir'de de tablo değişmedi. Kentin en işlek caddeleri ve meydanları boş kaldı. Vatandaşların sık sık uğrak noktası halindeki Konak Meydanı, Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda da sessizlik hakim oldu.