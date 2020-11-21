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Hürriyet
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DHA - AA - İHA
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 22:03 | 

Kısıtlamayla birlikte Türkiye sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında saat 20.00 itibariyle tüm Türkiye'de çeşitli tedbirler uygulandı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boşaldı. Polis ve zabıta ekipleri kent merkezlerinde denetimler gerçekleştirdi.

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Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı.

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Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaför ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servisine geçti.

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Kısıtlama sonrası esnaf dükkanlarını kapatırken, vatandaşlar da evlerinin yolunu tuttu.

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Polis ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda anonslar yaparak saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı başladığını duyurdu ve uyarılarda bulundu.

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Açıklama yapan esnaf İlyas Taşer, esnaf olarak uyduklarını belirtti.

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Devletin aldığı karara herkesin uymak zorunda olduğunu aktaran Taşer, "Alınan kararlar hepimizin sağlığını korumak amacıyla alınıyor.

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Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Virüsün yayılmasını istemiyoruz. Kendimizi yasak saatine göre ayarlayıp, son gelen müşterileri iş yerine almadık.

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Son müşterilerimizi de gönderdik. İş yerimizi kapattık ve eve gidiyoruz." dedi.

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Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerini uyararak tedbirlere uyulmasını istedi.

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İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü.

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Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu.

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Paket servis sürecinin başlaması nedeniyle motorlu kuryelerin hareketliliği dikkati çekti.

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Anadolu yakasının en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy ve Üsküdar'da da cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı, market ve iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

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İzmir'de de tablo değişmedi. Kentin en işlek caddeleri ve meydanları boş kaldı.

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Vatandaşların sık sık uğrak noktası halindeki Konak Meydanı, Gündoğdu Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı’nda da sessizlik hakim oldu.

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