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Hürriyet
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Kadın
Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 11:43 | 

Kışın en çok yapılan cilt bakım hataları

Kış soğuğu, hassas cildinize zarar vererek sizi kuru ve kaşıntılı hissettirebilir. Ancak bu uzun ve kasvetli mevsimde ışıltılı, nemli bir cilde sahip olma umudunuzu kaybetmeden önce, kendinize biraz zaman ayırın ve tavsiyelerimize kulak verin.

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Muhtemelen kış aylarında diğer herkes gibi, siz de bazı güzellik ve cilt bakımı hataları yapıyorsunuzdur. Ancak, günlük rutininizde yapacağınız birkaç basit değişim, yıl boyunca parıltınızı korumanıza yardımcı olabilir. İşte kışın çoğumuzun yaptığı en büyük cilt hataları ve çözüm önerileri…

2Kışın uzun ve sıcak suyla duşa alırsanız cildiniz kurur
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Kışın uzun ve sıcak suyla duşa alırsanız cildiniz kurur

Eviniz soğuk olduğunda, sıcak bir duş almak cazip gelebilir, ancak bu hassas cildiniz için bir hatadır. Çok uzun süre duşta kalmak, cildinizi besleyen yağların arınmasına neden olabilir. Ayrıca, sıcak su da kışın ihtiyacımız olacak bu nemi azaltan etkenlerden biri. Ancak, ılık suyla yıkandığınızda, soğuk havalarda da nemli bir cilde kavuşabilirsiniz.

3Cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin
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Cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin

Duştan çıktığınız gibi kurulanır, giyinir ve normal rutininize devam ederseniz, soğuk havalarda cildinizin mutlu ve nemli kalmasına yardımcı olacak çok önemli bir adımı kaçırmış olursunuz.

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Bunun yerine, nemlendirici vücut losyonunuzu duştan çıktıktan hemen sonra uygulamak en iyisidir. Cildinizin en çok ıslakken nemlidir ve çoğu nemlendirici, cilt tamamen kurulanmadığında en iyi sonucu verir. Ayrıca, dirsekler ve dizler gibi daha kalın deriye sahip tüm bölgelerde ekstra cömert davrandığınızdan emin olun, çünkü bu lekeler kuruma daha fazla kuruma eğilimi gösterir.

5Kışın ve yazın aynı cilt bakım ürünlerini kullanmayın
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Kışın ve yazın aynı cilt bakım ürünlerini kullanmayın

Cildinizin kışın yeni bir cilt bakımı rutinine ihtiyacı vardır, bu nedenle tüm yıl aynı ürünleri kullanma hatasına düşmeyin. Özellikle havalar soğuduğunda temizleyicinizi, cildinizi nemli tutan krem veya yağ bazlı özel karışımlarla değiştirin. Hatta, cildi besleyen seramidler ve cildi koruyan vazelin ve dimetikon gibi bileşenler içeren bir nemlendirici kullanmanız en iyisidir. Bunlar cildinizin nemini korumada oldukça etkili bir yöntem olabilir.

6Kışın sabun kullanırsanız, cildin pH dengesi bozulabilir
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Kışın sabun kullanırsanız, cildin pH dengesi bozulabilir

Kış aylarında sabun, cildinizin hassas pH dengesini bozabilir ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu iyi bakterileri kaybetmesine yol açabilir. Bunun yerine, en sevdiğiniz kalıp veya sıvı sabunu, kışın soğuk aylarında biraz daha hassas bir şeyle, örneğin shea yağı veya Hindistan cevizi yağı ile yapılmış doğal bir jel ile yıkanmayı deneyin. Bu yağlar, cilt bariyerini bozmadan, kiri ve ölü deri hücrelerini arındırmaya yardımcı olabilir.

7Güneş koruyucu sürmemek erken yaşlanmaya neden olabilir
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Güneş koruyucu sürmemek erken yaşlanmaya neden olabilir

Çoğu insan yaz aylarında güneş kremi kullanma konusunda gayretlidir, ancak kışın da UV ışınlarına maruz kalabileceğimiz detayını atlar. Ocak ayında güneş yanığı olmayabilir, ancak gereksiz güneşe maruz kalma, erken yaşlanmaya ve koyu lekelere neden olabilir. Özellikle kayak yapıyorsanız ya da dağın zirvesi gibi yüksek bölgelerdeyseniz, bu detaya dikkat etmeniz gerekir.

8Kışın peeling dengesini korumak önemlidir
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Kışın peeling dengesini korumak önemlidir

Nazik bir şekilde peeling yapmak, ölü cilt hücrelerini temizlemenize yardımcı olur ve yenilerini yüzeye çıkarır. Dahası, peeling, nemlendirme ile doğru orantılıdır. Cilt yüzeyindeki ölü hücrelerden kurtulmak, losyonunuzun daha fazla etki etmesini sağlar.

Elbette cilt bakımında her zaman iyi bir denge vardır. Aynı şekilde, yılın bu zamanında sert bir şekilde peeling yapmak da zararlı olabilir, ihtiyacınız olan cilt bariyerini bozabilirsiniz.

9Pedikürü aksatırsanız ayaklarınız zarar görür
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Pedikürü aksatırsanız ayaklarınız zarar görür

Sıcaklık dalgalandıkça cilt sıcak veya soğuk kalır. Bu da ayaklarınız üşüdüğünde, cildin üst katmanlarında kan akışının azaldığı anlamına gelir ve kurumuş bir deri, çatlamış topuklarla sonuçlanabilir. Ayaklarınızı kışın sert koşullarından korumak için, zeytinyağı ve deniz tuzu kullanabilirsiniz. Ve ayağınızın derisi kaşınırsa, ılık su ve elma sirkesi çözeltisine batırın. Bu, yorgun ayaklarınızı dinlendirir, ayrıca tırnak mantarlarının da iyileştirebilir. Yine de şeker gibi kronik hastalıklarınız varsa, bundan kaçınmanızda fayda var.

10Dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın
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Dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın

Kış ayları özellikle narin dudaklarınız için sert geçer, çünkü cildimizin geri kalanından 10 kat daha hızlı kurur, bu nedenle ekstra koruma kullanmak gerçekten önemlidir. İlk olarak, dudaklarınızı yalamayın. Bu dudaklarınızın sert hava koşullarında daha fazla kurumasına neden olur. Bunun yerine vazelin, uçucu yağlar veya gliserin, balsam gibi sakinleştirici merhemler kullanabilirsiniz.

11Ellerinizi de nemlendirmeyi ihmal etmeyin
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Ellerinizi de nemlendirmeyi ihmal etmeyin

Onları görmezden gelme hatasını yaparsanız, kışın elleriniz epey darbe alabilir. İçerideki kuru sıcağa ve dışarıdaki soğuk havaya ek olarak, muhtemelen ellerinizi çok fazla yıkıyorsunuz ve bu da sorunlara neden oluyor. Öyleyse bu kış pütürlü bir ciltten kurtulmanın en iyi yolu, elleriniz kuruluk belirtileri göstermeden önce bir nemlendirici kullanmaya başlamaktır. Dahası, soğuk aylarda ellerinizi günde en az beş kez nemlendirmeniz gerekir. Son olarak, dışarı çıkarken, ellerinizi soğuktan korumak için eldiven kullanmakta fayda var.

12Yeterince su içmezseniz cildiniz kurur
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Yeterince su içmezseniz cildiniz kurur

Hidrasyon genel sağlığınız için önemli olsa da cildinizin en iyi şekilde görünmesini ve hissetmesini de sağlayabilir. Yeterli su alımı olmadığında, cilt daha mat görünür ve kırışıklıklar ve gözenekler daha belirgindir. Uygun hidrasyon seviyeleri cildin dolgunlaşmasına ve elastikiyetinin artmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle, sıcaklamış hissetmeseniz bile yeteri kadar su içtiğinizden emin olun. Vücudunuzun ve cildinizin buna ihtiyacı var.

13Saç bakımına önem verin
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Saç bakımına önem verin

Saç deriniz de vücudunuzun her bölgesi gibi kışın soğuk havadan ve yapay iç mekan sıcaklığından etkilenir. Saç deriniz kaşınıyor ve kuruyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla pH dengesizliği nedeniyle ölü deri hücrelerinin aşırı üretilmesidir. Neyse ki, bu sorunu fazla çaba harcamadan çözebilirsiniz. Saç derinizi nemlendirecek ve besleyecek zengin yağlar içeren nemlendirici bir saç kremi kullanabilir, ayrıca pH seviyelerini dengelemeye yardımcı olmak için bir miktar aloe vera veya elma sirkesini pamuklu bir bezle kafa derinize sürebilirsiniz.

14Yaz- kış aynı fondöteni kullanmayın
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Yaz- kış aynı fondöteni kullanmayın

Tıpkı her yıl cilt bakım rutininizi değiştirmeniz gerektiği gibi, makyajınızın da kış aylarında yenilenmesi gerekir. Bu amaçla, yaygın bir cilt hatası yapmamak için yüz makyajınızı ve fondöteninizi değiştirme zamanı. Yapmanız gereken ilk ve en önemli şey, fondöteninizin tonunu değiştirmek.

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Kışın, soğuk kuru havaya karşı, esnek, sağlıklı ve ışıltılı tutmak için nemlendirici etkili bir fondöten istersiniz. Bu, kışın fondöteninizin daha taze, daha doğal ve pürüzsüz görünmesini sağlamanın iyi bir yoludur.

16Yağlı ciltlerin de nemlendirmeye ihtiyacı vardır
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Yağlı ciltlerin de nemlendirmeye ihtiyacı vardır

Yağlı bir cildiniz varsa, kışın belki de rutininize ek hidrasyon eklemenize gerek olmadığına inanıyor olabilirsiniz. Ancak cildinizi nemlendirmediğinizde, daha da yağlı hale gelebilir. Bunun yerine yağsız içerikleri seçmeye özen gösterin. Ayrıca, cilt bakım rutininizi de değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin, cildinizi ölü hücrelerden arındırırken hidroksi asitler ve retinoller içeren hafif temizleyiciler tercih edebilirsiniz. Bu, tahrişe neden olmadan cilde biriken fazla yağı kontrol altına almaya yarar.

Fotoğraflar: İstock, Alamy, İngimage

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