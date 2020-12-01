Kışın en çok yapılan cilt bakım hataları

Ellerinizi de nemlendirmeyi ihmal etmeyin Onları görmezden gelme hatasını yaparsanız, kışın elleriniz epey darbe alabilir. İçerideki kuru sıcağa ve dışarıdaki soğuk havaya ek olarak, muhtemelen ellerinizi çok fazla yıkıyorsunuz ve bu da sorunlara neden oluyor. Öyleyse bu kış pütürlü bir ciltten kurtulmanın en iyi yolu, elleriniz kuruluk belirtileri göstermeden önce bir nemlendirici kullanmaya başlamaktır. Dahası, soğuk aylarda ellerinizi günde en az beş kez nemlendirmeniz gerekir. Son olarak, dışarı çıkarken, ellerinizi soğuktan korumak için eldiven kullanmakta fayda var.