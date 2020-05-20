Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? Ödemelerin 5 Mayıs’ta yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Vatandaşlara başvuru tarihlerinde göre ödeme yapılıyor.Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan köşe yazısında konu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte o yazı:

Nisan ayında ödeneğe başvuran işyerlerinde çalışanlar ödenek alıyor. Şunu da belirteyim, kimi işverenler mart ayının sonlarında başvuruda bulundu. Bu işyerlerinde çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödendi, ancak en fazla bir haftalık tutarlar ödendi. Dolayısıyla da çalışanların eline düşük ücretler geçti. Yani, işveren mart ayının 20’sinde ödenek için başvurmuşsa, uygulama gereği başvurduğu tarihten sonraki 1 hafta zaten işverene ait; dolayısıyla kalan 3 gün için çalışana kısa çalışma ücreti ödendi. Bunlar da ödenmedi ve mayıs ayına sarkıtıldı. Asıl kısa çalışma ödeneği bu ayın 5’inden itibaren başladı ve çalışanların hak ettiği maaşlar da şimdi yatıyor.

Kimi okuyucular, ‘hani, İŞKUR, müfettişleri inceleme yapmadan, işverenin beyanı üzerine ödemeler yapılacaktı?’ diye de soruyor. Doğru, yasa ile bu hak tanındı, ancak çalışanın ödenekten yararlanma şartlarını taşıyıp taşımadığı, işletmede kaç kişiye ne kadar ödeme yapılacağının tespiti gerekiyor. Bu tespit de bir zaman alıyor.