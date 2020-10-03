Kısa Çalışma Ödemeleri (KÇÖ) ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu!
Eylül kısa çalışma ödemeleri için, hak sahiplerinin araştırmaları hız kazandı. Ay başının gelmesi nedeniyle beklentileri artan vatandaşlar, KÇÖ ödemeleri için belirlenen tarihi sorguluyor. Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hesaplara yatırılacağını açıkladı. Peki, KÇÖ ne zaman hesaplara yatacak?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.
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KÇÖ NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.