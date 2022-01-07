Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? İşte zorunlu kış lastiği uygulamasının ayrıntıları
Kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Ülke genelinde ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümleri denetimi yapılıyor. Peki, kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bir aydan uzun zaman önce başladı. Trafik ekipleri de şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapmaya başladı. Pek çok araç sahibi de söz konusu uygulamanın kimler için zorunlu olduğunu merak ediyor. İşte, zorunlu kış lastiği uygulamasının ayrıntıları...
UYGULAMA HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.
Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.
Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.