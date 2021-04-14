Kırıkkale'de bu akşam ezan saat kaçta okunacak? İftar ne zaman açılacak? 2021 Kırıkkale gün gün iftar/sahur saatleri
Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruçlarını tutan vatandaşlar, Kırıkkale için iftar vakitlerini sorguluyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte Kırıkkale iftar saati araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 ramazan imsakiyesiyle birlikte Kırıkkale'de ikinci iftarın saat kaçta açılacağı belli oldu. Peki, Kırıkkale'de iftar saat kaçta açılacak? Kırıkkale'de iftara ne kadar kaldı?
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Kırıkkale'de iftarın saat kaçta açılacağı bu kentte yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ramazan'ın ikinci gününde oruçlarını tutan vatandaşlar, Kırıkkale'de imsakiye bilgilerini merak ediyorlar. İşte, 14 Nisan Kırıkkale iftar saati ve Kırıkkale 2021 ramazan imsakiyesi...
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'Kırıkkale'de iftar saat kaçta?' sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, imsakiye bilgilerini sorgulamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre 14 Nisan Çarşamba günü yani bugün Kırıkkale'de 19:30'da yapılacak.
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Teravih namazı ise 20:53'deki yatsı ezanı ile birlikte eda edilecek.
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Kırıkkale'ye ait diğer günlerin iftar saatlerini incelemek için tablodan yaralanabilirsiniz.
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EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?
"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."