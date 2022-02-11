Kırağı nedir ve nasıl oluşur? Kırağı oluşumu görülen aylar

KIRAĞI NEDİR?

Kısaca kırağı zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olmasıdır. Kırağının oluşabilmesi için de havanın açık ve durgun olması gerekir. Oluşum biçimi bakımından çiyden bir farkı yoktur. Meteorolojide yağış kategorisinde değerlendirilmez.