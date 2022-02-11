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Kırağı nedir ve nasıl oluşur? Kırağı oluşumu görülen aylar

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Soğuk havalarda gözlemlenen bir doğa olayı olan kırağı nedir, nasıl oluşur merak konusu olmaya devam ediyor. Halk arasında çiy ile birbirine çok benzeyen kırağı soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde ortaya çıkıyor. Peki, kırağı nedir, hangi aylarda oluşur? İşte kırağı oluşumu hakkında bilgiler...

1/4Kırağı nedir ve nasıl oluşur Kırağı oluşumu görülen aylar

Genellikle sabahları yüzeylerde görülen buz kristalleri olan kırağı kış mevsiminde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiy düşmesi olarak da bilinen kırağı nedir, nasıl oluşur? İşte kırağı oluşumu gözlemlenen aylar...

2/4KIRAĞI NEDİR

KIRAĞI NEDİR?

Kısaca kırağı zeminler üzerindeki yoğunlaşmanın buz kristalleri şeklinde olmasıdır. Kırağının oluşabilmesi için de havanın açık ve durgun olması gerekir. Oluşum biçimi bakımından çiyden bir farkı yoktur. Meteorolojide yağış kategorisinde değerlendirilmez.

3/4KIRAĞI NASIL OLUŞUR

KIRAĞI NASIL OLUŞUR?

Kırağı, atmosferik sinir tabakadaki hava partiküllerinin efektif buhar basıncının, yüzeyin sıcaklığına ait buz üstünde donmuş buhar basıncından daha alçak olması sonucu, havadaki su buharının soğuk yüzey ve/veya cisim üzerinde yoğuşarak katı feyze geçer.

4/4KIRAĞI HANGİ AYLARDA GÖRÜLÜR

KIRAĞI HANGİ AYLARDA GÖRÜLÜR?

Kırağı, meteorolojide yağış kategorisinde değerlendirilmez. Soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde, havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde oluşan yoğuşma ürünüdür. Türkiye'de bu olay kış mevsiminin başlarında görülür. Dolayısıyla Aralık, Ocak, Şubat aylarında sıklıkla gözlemlenir.

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