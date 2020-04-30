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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 11:45,

Kira yardımı başvurusu 2020 nasıl yapılır? e-Devlet kira yardımı başvuru ekranı

Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Peki kira yardımı nasıl alınır? İşte başvuru ekranı…

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Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Peki kira yardımı nasıl alınır? İşte başvuru ekranı…

2KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
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KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuruları birçok işlemin gerçekleştirildiği e-Devlet üzerinden yapılıyor.
e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
Daha sonra açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklayınız.

KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Uygulamaya git kısmına tıkladıktan sonra “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.

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