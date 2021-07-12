KÇÖ uzatılacak mı? İşte Kısa Çalışma Ödeneğinde en son gelişmeler
Kısa Çalışma Ödeneği hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak için uygulamaya konulan Kısa Çalışma Ödeneği, 30 Haziran 2021 tarihinde sona ermişti. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatılacak mı?
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Kovid-19 salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek 2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Şimdi ise sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KÇÖ hakkında bir uzatma kararı henüz yok. Bugün toplancak Kabine Toplantısı'nın ardından konuya dair bir gelişme olabilir.
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NE KADAR ÖDEME YAPILDI?
Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği ile fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları da son buldu.
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Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinden, Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı.
Bu dönemi kapsayan 15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.