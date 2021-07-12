KÇÖ uzatılacak mı? İşte Kısa Çalışma Ödeneğinde en son gelişmeler

Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinden, Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı.



Bu dönemi kapsayan 15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.



