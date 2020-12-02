KÇÖ ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar

Bir süredir uygulamada olan kısa çalışma ödeneği düzenlemesi, işveren ve işçilerin gündeminde yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle, istihdamı koruma amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılması ile birlikte, vatandaşların bu kapsamdaki araştırmaları hız kazandı. Peki, KÇÖ ne zaman bitecek?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekonomik etkilerini azaltmak için kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ilişkin düzenlemenin süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, söz konusu ödemelerin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI
Kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtı 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kısa çalışma ödeneğinin süre uzatımına ilişkin karara göre, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020'ye kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran 2020 tarihli 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay daha uzatıldı.
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BAKAN SELÇUKTAN DEĞERLENDİRME
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.