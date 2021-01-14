Kastamonu pastırmasının sırrı coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı

Ocak ayına girilmesine rağmen sıcakların devam ettiğini anlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti: "Havaların kurak gitmesine elbette üzülüyoruz. Bir an önce yağışların gelmesini istiyoruz çünkü kuraklık daha önemli ve acil bir konu. Pastırma sıcakları dediğimiz dönem normalde kasım ayında başlar ve 10-15 gün sürer. Bu sene bu süre neredeyse 2,5 ay uzayarak ocak ayına kadar sarkmış oldu. Bu da doğal olarak üretimimizi artırdı."