Kas kütlesini koruyan evde yapılabilecek 4 egzersiz

PUSH UP (ŞINAV) En temel ve en etkili kuvvet çalışma yöntemi olan şınav çekmek sizi çok iyi hissettirecek. Zorluk seviyesini arttırmak için isterseniz ellerinizi zeminden daha yüksek bir yere koyabilirsiniz veya tam tersi ayaklarınızı zeminden daha yüksek bir yere koyup şınav çekmeyi daha zor ama daha efektif kullanabiliriz.