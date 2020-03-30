Kas kütlesini koruyan evde yapılabilecek 4 egzersiz
Evimizde kalmamız gereken şu günlerde hareketi ve egzersizi de aksatmamamız gerekiyor. Kendi vücut ağırlığınızla evinizde birçok egzersiz yapabilirsiniz. İşte onlardan en etkili 4 egzersiz...
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1
Koşmayı sevenler evde koşu bandında, bisiklet sürmeyi sevenler evinde eliptik bisiklet aletinde, yogiler ise evde matlarında egzersizlerini yapıyorlar. Peki ağırlıkla çalışanlar ne yapacak? Hemen panik yapmayın, kaslarınızı bir anda kaybetmeyeceksiniz.
İşte evde yapabileceğiniz, kas kütlenizi koruyacak 4 egzersiz...
2
PUSH UP (ŞINAV)
En temel ve en etkili kuvvet çalışma yöntemi olan şınav çekmek sizi çok iyi hissettirecek. Zorluk seviyesini arttırmak için isterseniz ellerinizi zeminden daha yüksek bir yere koyabilirsiniz veya tam tersi ayaklarınızı zeminden daha yüksek bir yere koyup şınav çekmeyi daha zor ama daha efektif kullanabiliriz.
3
TRX BANDI
Hepimizin evinde elbette TRX bandı yok. Fakat siz de evinizde banyonuzun borusuna veya evinizde bulunan herhangi bir yere dolayacağınız iki adet havlu ile TRX band gibi çeşitli antrenmanlar yapabilirsiniz.
4
SQUAT
Başlangıç seviyesi için sadece sandalyeye oturup - kalkmanız bile yeterli. Zamanla sandalyeye ihtiyacınız olmadığını göreceksiniz.
5
LUNGE
"Lunge" hareketini evinizde holde rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz ellerinize ağırlık alarak hareketi zorlaştırabilirsiniz. Evinizde dumbell yoksa 1 litrelik su şişeleri de alabilirsiniz.
6
DEVAMLILIK
Belki spor salonlarındaki kadar olanağın yok ama önemli olan sürekli bir şekilde hareketleri devam ettirmen. Hareketleri doğru bir şekilde planlayıp günde 30-40 dakika ayırdıkça vücudundaki değişikleri fark edip, mutlu olacaksın.