Karantina süresi kaç gün, değişti mi? Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karantina süresi açıklaması!

Kovid-19 karantina süresinin ne kadar olduğu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Daha önce yakın temaslılar için 10 gün olan karantina süresi Bilim Kurulu'nun hazırladığı yeni rehber ile değişti. Buna göre koronavirüs temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı. Öte yandan kişilerin birbirine mesafesinin 2 metreden az olması, 10 dakikadan uzun süre kapalı alanda ya da korunmasız temas kurulması yüksek riskli olarak kabul edilecek.