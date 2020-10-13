Kara delik nedir ve nasıl oluşur? Kara deliğin yıldızı yok edişi gökbilimciler tarafından görüntülendi!
Avrupalı gökbilimciler bir yıldızdan gelen ışığın süper kütleli bir kara delik tarafından parçalandığını ortaya koydu. Kara deliğin yakınındaki bir yıldızı ‘spagetti’ şeklinde sarmal olarak yok edişinin görüntülendiği araştırmada, gökbilimciler kara deliğin aşırı kütle çekim kuvvetiyle yıldızı ince malzeme akışlarına dönüştürdüğünü ifade etti. Kara delikler, evrenin bilinmezliğini koruyan oluşumları arasında yer alıyor ve günümüzde gizemini halen sürdürüyor. Peki, kara delik nedir? İşte, kara delikler hakkında merak edilenler.
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Geçtiğimiz haftalarda, gök bilimciler, Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşan ve etrafında kozmik bir "örümcek ağı" bulunan süper kütleli bir kara delik keşfetti. Bilim insanlarının yaptığı son çalışmalarda ise Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nden tanık oldukları olayda, bir yıldızdan gelen ışığın süper kütleli bir kara delik tarafından parçalandığı görüntülendi. Gizemlerini hala devam ettiren kara deliklerin boyutları birbirinden farklıdır. En büyük kara delikler ise “süper ağır karadelik” kategorisinde yer alıyor.
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KARA DELİK NEDİR?
Karadelikler, evrenin bilinmezliğini koruyan oluşumları arasında yer alıyor. Tüm karadeliklerin boyutları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bilimsel sınıflandırma, hem boyutları hem de oluşum şekilleri gözetilerek yapılıyor.
Bilinen en büyük kara delikler “süper ağır karadelik” kategorisinde. Bunlar galaksi merkezlerinde bulunuyor. Süper ağır karadeliklerin nasıl oluştukları konusunda birbirinden farklı teoriler var ama kabul gören açıklama, bunların galaksi oluşumları sırasında şekillendiklerini söylemekte.
Yıldızsal karadeliklerse büyük bir yıldızın ölümüyle ortaya çıkıyor. Bu yıldızlar Güneş’ten 20 kat daha ağır. Son olarak bir de minyatür karadelikler var. Bunların Büyük Patlama sonrasındaki şişme evresinde oluştukları tahmin edilmekte. Bu evre, günümüzdeki genişlemeye oranla çok daha büyük bir hızla yaşanmış ve evren kısa süre içinde inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Küçük karadeliklerin kütleleri Güneş’in kütlesinden biraz daha az.
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KARA DELİK NASIL OLUŞUR?
Kara delikler, daha önce de belirtildiği gibi aslında bir yıldızın ölümü yani yıldız patlaması ile birlikte başlamaktadır.
Öncelikle bir yıldız patlaması meydana gelir. Bu süreçte yıldızın kendi çekirdeği de içine çökmüş olur. Bu çekirdeğin çöküşünün ardından herhangi bir bağ kurulabilecek madde kalmaz. Patlama ile birlikte gazlar ve tozlar da ciddi anlamda sıkışmış olur. Patlama ile birlikte oluşan şok dalgaları da kara delik oluşumuna ek olarak yeni yıldızların oluşumu için evrende yayılmaya başlar.
Kara delik kavramı ilk olarak 18. yüzyıl sonunda, Newton'un evrensel çekim kanunu kapsamında doğmuştur denebilir. Fakat o dönemde mesele yalnızca “kaçış hızı” ışık hızından daha büyük olmasını sağlayacak derecede kütleli cisimlerin var olup olmadığını bilmekti. Dolayısıyla kara delik kavramı ancak 20. yüzyılın başlarında ve özellikle Albert Einstein'ın genel görelilik kuramının ortaya atılmasıyla fantastik bir kavram olmaktan çıkmıştır. Einstein'ın çalışmalarının yayımlanmasından kısa süre sonra, Karl Schwarzschild tarafından, “Einstein alan denklemleri”nin merkezî bir kara deliğin varlığını içeren bir çözümü yayımlanmıştı. Bununla birlikte kara delikler üzerine ilk temel çalışmalar, varlıkları hakkındaki ilk sağlam belirtilerin gözlemlerini izleyen 1960'lı yıllara dayanır. Kara delik içeren bir cismin ilk gözlemi, 1971'de Uhuru uydusu tarafından yapıldı. Uydu Kuğu takımyıldızının en parlak yıldızı olan Cygnus X-1 çift yıldızında bir X ışınları kaynağı olduğunu saptamıştı. Fakat "kara delik" terimi daha önceden, 1960'lı yıllarda Amerikalı fizikçi Kip Thorne vasıtasıyla ortaya atılmıştı. Bu terimin terminolojiye yerleşmesinden önce ise kara delikler için “Schwarzschild cismi” ve “kapalı yıldız” terimleri kullanıldı.
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En yakın kara delik 1.600 ışık yılı uzakta
Dünya'ya en yakın kara deliğin kod ismi V4641 Sagitarii ve ilk bulgulara göre 1.600 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirlenmiş. Her ne kadar bizlere çok uzak gibi gelse bile, galaksinin büyüklüğü açısından çok yakın sayılmakta. Yeni yapılan araştırmalar da ise V4641 Sagitarii'nin aslında 20 bin ışık yılı uzakta olduğuna işaret ediyor.
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GÖKBİLİMCİLER GÖRÜNTÜLEDİ
Avrupalı gökbilimciler dünyaya 215 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Eridanus takımyıldızındaki bir kara deliğin, yakınındaki bir yıldızı ‘spagetti’ şeklinde sarmal olarak yok edişini görüntüledi.
Gökbilimcilerin Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nden tanık oldukları olayda, bir yıldızdan gelen ışığın süper kütleli bir kara delik tarafından parçalandığını gördü.
Gökbilimciler, gözlemledikleri olayı "Şanssız bir yıldız, bir galaksinin merkezindeki süper kütleli bir kara deliğin çok yakınında gezinirken, kara deliğin aşırı kütle çekim kuvveti, yıldızı ince malzeme akışlarına dönüştürdü" ifadeleriyle betimledi.
Yıldız şeritler halinde sarmal olarak kara delik tarafından yok edilirken, gökbilimciler olaya spagetti makarnasından esinlenmiş bir astrofizik terimi olan “Spaghettifikasyon” olduğunu belirtti.
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SPAGHETTIFIKASYON NEDİR?
Astrofizikte spagettifikasyon, çok güçlü homojen olmayan bir yerçekimi alanında nesnelerin uzun ince şekillere dikey olarak gerilmesi ve yatay olarak sıkıştırılmasıdır; aşırı gelgit kuvvetlerinden kaynaklanır.