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İstanbul'da kar yağışının sona ereceği tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın kar yağacak mı?

#Kar#Kar Yağışı#Kar Yağışı Zaman Bitecek

Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı, hava sıcaklıkları düştü. İstanbul'da kar yağışı kent genelinde aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı, hayatı felç etti, çok sayıda araç mahsur kaldı. Kentte güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellere idari izin verildi. İstanbul'da kar yağışının sona ereceği tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı. Peki, kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın kar yağacak mı?

1/5İstanbulda kar yağışının sona ereceği tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Kar yağışı ne zaman bitecek Yarın kar yağacak mı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışını ve bugün beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 25 Ocak tarihli hava durumu tahminini paylaşan Şen, kar yağışının sona ereceği tarihe yönelik öngörüsünü de paylaştı.

2/5İstanbulda kar yağışının sona ereceği tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Kar yağışı ne zaman bitecek Yarın kar yağacak mı

Şen, Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarda “İstanbul’un batısındaki dün görülen yoğun kar yağışı bu sabah sakinledi. Bugün İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı beklemiyorum. Şehrin Anadolu yakasının doğusunda hafif kar görülebilir. Akşam saatlerinde Kar tekrar gelecek ama dünkü gibi yoğun olmayacak. Bugün Orta ve doğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde KKY iç kesimlerinde KAR yağışı yoğun görünüyor. Yoğun kar yağışı Öğlen saatlerinden itibaren Konya Karaman da kuvvetlenecek. Akşam saatlerinde Gaziantep Adıyaman çevrelerinde yoğun şekilde görülecek. Bugün Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olmasa da kar yağışı görülecek. Karadeniz iç ve doğu Anadoluda ÇIĞ tehlikesi devam ediyor.” İfadelerini kullandı.

3/5KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şen, daha önce yaptığı paylaşımda kar yağışının sona ereceği tarihe yönelik öngörüsünü şu sözlerle duyurmuştu. “Kar yağışı İstanbul için Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edeceği görünüyor.”

4/5İstanbulda kar yağışının sona ereceği tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Kar yağışı ne zaman bitecek Yarın kar yağacak mı
5/5METEOROLOJİ DUYURMUŞTU

METEOROLOJİ DUYURMUŞTU

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü"Yağışların kentin kıyı kesimleri ile batısında hafif kar (2 ila 6 cm), doğusunun iç kesimlerinde (İbradı, Akseki ve Gündoğmuş çevreleri ile Manavgat'ın, Serik'in, Alanya'nın ve Gazipaşa'nın yüksekleri) yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" uyarısında bulunmuştu.

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