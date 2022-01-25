İstanbul'da kar yağışının sona ereceği tarihi Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı: Kar yağışı ne zaman bitecek? Yarın kar yağacak mı?

Şen, Twitter adresinden yaptığı paylaşımlarda “İstanbul’un batısındaki dün görülen yoğun kar yağışı bu sabah sakinledi. Bugün İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışı beklemiyorum. Şehrin Anadolu yakasının doğusunda hafif kar görülebilir. Akşam saatlerinde Kar tekrar gelecek ama dünkü gibi yoğun olmayacak. Bugün Orta ve doğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde KKY iç kesimlerinde KAR yağışı yoğun görünüyor. Yoğun kar yağışı Öğlen saatlerinden itibaren Konya Karaman da kuvvetlenecek. Akşam saatlerinde Gaziantep Adıyaman çevrelerinde yoğun şekilde görülecek. Bugün Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olmasa da kar yağışı görülecek. Karadeniz iç ve doğu Anadoluda ÇIĞ tehlikesi devam ediyor.” İfadelerini kullandı.