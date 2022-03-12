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KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları

#Kar Yağışı#Meteoroloji#Hava Durumu

Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin açıklamaları ile belli oldu. Perşembe gününden beri aralıklarla yağan kar cumartesi akşamı İstanbul'da etkisini arttırdı. Marmara Bölgesi'nde etkisini hissettiren kar fırtınası, Bursa’da hayatı olumsuz etkiledi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde kar yağışı gece saatlerinde de devam edecek. Soğuk hava ile hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının kenti ne zaman terk edeceği ise merak konusu oldu. Peki, kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul ve diğer illerde yarın hava nasıl olacak? İşte, son değerlendirmeler ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Mart hava durumu tahminleri

1/11KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK İstanbulda hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahminleri paylaşıldı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

2/11İSTANBULDA KAR NE KADAR SÜRECEK

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan ve etkisini gün geçtikçe artıran kar yağışı, bugün en yoğun şekilde etkili olmaya devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.

3/11HAVA DURUMU UYARILARI

HAVA DURUMU UYARILARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4/11İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KIRKLARELİ -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ -2°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı

5/11KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK İstanbulda hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

6/11KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK İstanbulda hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

7/11KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK İstanbulda hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

KIRŞEHİR -12°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

8/11KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK İstanbulda hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -12°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -13°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

ZONGULDAK -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

9/11KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK İstanbulda hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

TRABZON 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

10/11KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK İstanbulda hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -6°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN -5°C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

11/11KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK İstanbulda hava durumu nasıl olacak İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu uyarıları

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SİİRT 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 0°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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#Kar Yağışı#Meteoroloji#Hava Durumu