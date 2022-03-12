KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahminleri paylaşıldı. Yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İstanbul'daki kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan ve etkisini gün geçtikçe artıran kar yağışı, bugün en yoğun şekilde etkili olmaya devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KIRKLARELİ -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ -2°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -13°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ -12°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
KIRŞEHİR -12°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -12°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -13°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
ZONGULDAK -5°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
TRABZON 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -10°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -6°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde kar yağışlı
VAN -5°C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP -3°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SİİRT 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 0°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı