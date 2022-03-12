KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



KIRKLARELİ -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ -2°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yoğun olmak üzere kar yağışlı



