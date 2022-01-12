Kar yağışı devam edecek mi, İstanbul'da yarın kar var mı? Meteoroloji 13 Ocak son hava durumu tahminleri
Kar yağışı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı semtlerinde kendisini gösterdi. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 6 ile 12 derece azalmasının ardından öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur, mega kentte etkili oldu. Meteoroloji'nin son hava durumu değerlendirmelerine göre gece saatlerinde de kar yağışı devam edecek. Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı etkili olacak. Peki, hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji il il 13 Ocak hava durumu tahminleri.
Kar yağışlarının kaç gün devam edeceği İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi birçok ilde görülen yağışların ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bingöl, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EDİRNE -6°C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EDİRNE -6°C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, İzmir hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR 5°C, 7°C
Çok bulutlu
MUĞLA 2°C, 7°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, İzmir hariç bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmak üzere, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR 5°C, 7°C
Çok bulutlu
MUĞLA 2°C, 7°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 11°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 0°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -2°C, 2°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR -3°C, -1°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KONYA -1°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS -2°C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -2°C, 2°C
Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR -3°C, -1°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KONYA -1°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS -2°C, 0°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m²), iç kesimlerde ise yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -4°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, İç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
KASTAMONU -6°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, İç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu’nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m²), iç kesimlerde ise yer yer kuvvetli kar (10-20 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU -4°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, İç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
KASTAMONU -6°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, İç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BAYBURT -2°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ÇORUM -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, İç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
TRABZON 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, İç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon’un doğusu, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BAYBURT -2°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ÇORUM -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, İç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
TRABZON 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, İç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Muş'un güneybatı, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve rakımı 1100 metre üzeri olan yerlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -9°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Şırnak, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Muş'un güneybatı, Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli ve rakımı 1100 metre üzeri olan yerlerde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS -9°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
VAN 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ŞANLIURFA 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GAZİANTEP 5°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ŞANLIURFA 8°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu