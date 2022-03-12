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Kar tatili uzayacak mı, 14 Mart pazartesi okullar tatil mi? İşte kar tatili ile ilgili yapılan açıklama

#Kar Tatili#Kar Tatili Uzayacak Mı#Okullar Pazartesi

Başta İstanbul olmak üzere yurt genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle bir dizi önlem alındı. Öngörülen raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada okulların durumuyla ilgili soru işaretleri giderilmişti. Peki, ar tatili uzayacak mı, 14 Mart pazartesi okullar tatil mi?

1/4Kar tatili uzayacak mı, 14 Mart pazartesi okullar tatil mi İşte kar tatili ile ilgili yapılan açıklama

İstanbul'da perşembe gününden bu yana yağan kar bugün etkisini arttırarak devam ediyor. Kar fırtınası, Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere kentin kuzey ve yüksek yerlerinde daha fazla etkili olmaya başladı. İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan ve etkisini gün geçtikçe artıran kar yağışı en yoğun şekilde etkili olmaya devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.

2/4Kar tatili uzayacak mı, 14 Mart pazartesi okullar tatil mi İşte kar tatili ile ilgili yapılan açıklama

Öğrenciler ve veliler, yeni haftaya kısa bir süre kala "İstanbul'da 14 Mart'ta okullar tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?" sorularına yanıt arıyor.

3/4Kar tatili uzayacak mı, 14 Mart pazartesi okullar tatil mi İşte kar tatili ile ilgili yapılan açıklama

İstanbul Valiliği okulların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

4/4Kar tatili uzayacak mı, 14 Mart pazartesi okullar tatil mi İşte kar tatili ile ilgili yapılan açıklama

İstanbul Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak.

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