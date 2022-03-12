Kar tatili uzayacak mı, 14 Mart pazartesi okullar tatil mi? İşte kar tatili ile ilgili yapılan açıklama

İstanbul'da perşembe gününden bu yana yağan kar bugün etkisini arttırarak devam ediyor. Kar fırtınası, Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere kentin kuzey ve yüksek yerlerinde daha fazla etkili olmaya başladı. İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan ve etkisini gün geçtikçe artıran kar yağışı en yoğun şekilde etkili olmaya devam edecek. Pazar günü metrekareye 5 ila 12 kilogram kar bekleniyor.
Öğrenciler ve veliler, yeni haftaya kısa bir süre kala "İstanbul'da 14 Mart'ta okullar tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi olacak?" sorularına yanıt arıyor.
İstanbul Valiliği okulların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak.