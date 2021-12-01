Kar yağışı ile ilgili açıklama: Kar ne zaman yağacak?
Kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan ve CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, kar ne zaman yağacak?
Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Şiddetli fırtınanın birçok ilde yaşamı olumsuz etkilemesinin ardından gözler kar yağışı açıklamalarına çevrildi. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İç Anadolu bölgesinde çarşamba günü kar yağışı beklendiğini belirtti. Şen açıklamasında, ‘Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda kar yağışı başlayacak çarşamba günü’ dedi. İstanbul’un 5 günlük hava durumunda ise kar yağışı bulunmuyor.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, ‘Batı bölgelerimiz Marmara'nın batısı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç yurdumuzun tamamı yağışlı olacak. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte iç bölgelerimizde kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışları hafif kar yağışları olacak. Lodos fırtınası biraz doğuya hareket ederek etkili olacak. Buralarda rüzgar hızını azalttığı için en fazla 80 km saate varan bir rüzgar hızı olacak. Yine Cuma günü Marmara'da lodos bekleniyor’ dedi.
CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise pazar günü yaptığı açıklamada, ‘Salı akşamı sıcaklık 10 derecenin de altına düşecek. Dolayısıyla yarından itibaren Trakya'dan yağış başlıyor, öğleden sonra İstanbul'da yağışlar kuvvetli olabilir’ dedi. İç Anadolu bölgesinde çarşamba günü kar yağışı beklendiğini belirten Şen, ‘Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda kar yağışı başlayacak çarşamba günü’ ifadelerini kullandı.