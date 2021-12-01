Kar yağışı ile ilgili açıklama: Kar ne zaman yağacak?

Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar takip ediliyor. Şiddetli fırtınanın birçok ilde yaşamı olumsuz etkilemesinin ardından gözler kar yağışı açıklamalarına çevrildi. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İç Anadolu bölgesinde çarşamba günü kar yağışı beklendiğini belirtti. Şen açıklamasında, ‘Ankara dahil olmak üzere. Konya, Sivas bu civarlarda kar yağışı başlayacak çarşamba günü’ dedi. İstanbul’un 5 günlük hava durumunda ise kar yağışı bulunmuyor.