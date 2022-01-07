Kapanma olacak mı? Artan vaka sayısı sokağa çıkma yasaklarını geri getirir mi? İşte masadaki planlar
Artan vaka sayılarının ardından sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi önlemler alınacak soruları vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtiliyor.
Edinilen bilgiye göre, Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı. Verilere göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi.
VAKALAR ARTTI, ÖLÜMLER AZALDI
Ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, “Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara’da, İstanbul’da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3’üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
YOĞUN BAKIMLARIN % 90’I AŞISIZ
Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD’de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65’inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere’de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90’ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.
YÜZDE 50 SINIRLAMASI
Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.