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Kapalı yollar hangileri, İstanbul’da yollar açık mı? İşte İstanbul trafik ve yol durumu

#Kapalı Yollar#Yollar Açık Mı#Yol Durumu

Yol durumu 11 Mart itibari ile merak ediliyor. İstanbul’da içerisinde olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı illerde okullar 10 Mart ve 11 Mart’ta tatil oldu. Yetkililer vatandaşları toplu taşıma seyahat etmeleri konusunda öneride bulundular. Peki, Kapalı yollar hangileri, İstanbul’da yollar açık mı? İşte İstanbul trafik ve yol durumu

1/4Kapalı yollar hangileri, İstanbul’da yollar açık mı İşte İstanbul trafik ve yol durumu

Yolların açık olup olmadığı yoğun kar yağışının ardından gündemde yer alıyor. İstanbul'da dün sabahtan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Yurt genelinde birçok ilde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ülke genelinde kapalı yollar listesini yayımladı. Bu yollar arasında Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. Kilometreleri, Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. Kilometreleri de yer aldı. İşte KGM yol durumu ve İstanbul trafik durumu

2/4İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeni ile okullar 10 Mart ve 11 Mart’ta tatil oldu. Trafik yoğunluğu saat 09:34 itibari ile %38. Aşağıdaki link üzerinden güncel trafik yoğunluğunu takip edebilirsiniz.

İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU İÇİN TIKLAYINIZ

3/4KAPALI YOLLAR HANGİLERİ

KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesi şu şekilde:

* Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Sertavul – Mut yolunun 0 ve 4. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Karaman – Sertavulyolunun 38 ve 71. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Seydişehir yolunun 0 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karaman yolunun 0 ve 30. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Konya – Karapınar yolunun 0 ve 37. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akören – Akkise yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Bozkır – Akören yolunun 20 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

4/4Kapalı yollar hangileri, İstanbul’da yollar açık mı İşte İstanbul trafik ve yol durumu

* Konya – Ladik yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.

* Akseki – Antalya yolunun 0 ve 14. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.Liste saat 09:34 itibari ile düzenlenmiştir. Güncel açıklamaları aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

KGM KAPALI YOLLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

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#Kapalı Yollar#Yollar Açık Mı#Yol Durumu