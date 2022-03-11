Kapalı yollar hangileri, İstanbul’da yollar açık mı? İşte İstanbul trafik ve yol durumu

Yolların açık olup olmadığı yoğun kar yağışının ardından gündemde yer alıyor. İstanbul'da dün sabahtan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaştı. Yurt genelinde birçok ilde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü ülke genelinde kapalı yollar listesini yayımladı. Bu yollar arasında Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. Kilometreleri, Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. Kilometreleri de yer aldı. İşte KGM yol durumu ve İstanbul trafik durumu
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeni ile okullar 10 Mart ve 11 Mart’ta tatil oldu. Trafik yoğunluğu saat 09:34 itibari ile %38. Aşağıdaki link üzerinden güncel trafik yoğunluğunu takip edebilirsiniz.
İSTANBUL TRAFİK YOĞUNLUĞU İÇİN TIKLAYINIZ
Karayolları Genel Müdürlüğünden bildirilen kapalı yollar listesi şu şekilde:
* Kocaeli – Hendek yolunun 17 ve 40. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Konya – Karaman yolunun 0 ve 38. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Sertavul – Mut yolunun 0 ve 4. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Karaman – Sertavulyolunun 38 ve 71. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Konya – Seydişehir yolunun 0 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Konya – Karaman yolunun 0 ve 30. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Konya – Karapınar yolunun 0 ve 37. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Akören – Akkise yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Bozkır – Akören yolunun 20 ve 87. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Konya – Ladik yolunun 0 ve 20. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.
* Akseki – Antalya yolunun 0 ve 14. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle kapatıldı.Liste saat 09:34 itibari ile düzenlenmiştir. Güncel açıklamaları aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
KGM KAPALI YOLLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ