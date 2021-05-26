Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması için geri sayım!
'Kanlı ay' adı verilen dünyada ender rastlanan bir ay tutulmasıyla ay kırmızı renge bürünüyor. Ender rastlanan bu doğa olayı için az bir zaman kaldı. Kanlı ay tutulmasının ne zaman, saat kaçta olacağını merak eden vatandaşlar öte yandan tutulmanın nereden gözlemlenebileceğini de araştırıyor. Peki, kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta?
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1
Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen ve "Kanlı Ay Tutulması" olarak adlandırılan olay için nefesler tutuldu. Bu yılın tek tam ay tutulması olacak olan "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu gece gerçekleşecek. Milyonlarca kişinin takip edeceği doğa olayının detayları sorgulanıyor. İşte, kanlı ay tutulması hakkında ayrıntılar...
2
Ay tutulması dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana geliyor. Bu yılın tek tam ay tutulması olacak olan "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu gece gerçekleşecek. Ülkemizden görülmeyecek olan "Kanlı Ay" olarak adlandıran tutulma; Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ve diğer bazı ülkelerden izlenebilecek.
3
AY TUTULMASININ TARİHİ
Ay tutulması, bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek. "Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak.
"Süper Çiçek Kanlı Ay" adı verilen gök olayı, bu yılın tek tam ay tutulması olacak. Gökbilimciler Ay tutulmasının Kuzey Amerika'nın batı kesimleri, Meksika, Orta Amerika ülkeleri, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi ile Avustralya'nın doğusu, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki adalarda izlenebilecek.
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KANLI AY NEDİR?
Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.
Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.