KANDİL MESAJLARI 2022: Kısa etkileyici KANDİLİ MESAJLARI... (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, SMS'e uygun)

KANDİL MESAJLARI araştırmaları günün erken saatlerinden bu yana sürüyor. Kandil mesajları, Mübarek üç aylar içerisinde idrak edilecek yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili'nin anlam ve önemini anlatmada bir vesile olurken uzakta olan sevdiklerimizle de bizleri yakınlaştıran bir köprü görevi görüyor. Müslümanlar ve İslam alemi için hayırlarla dolu olan bu mübarek gecede, en güzel kandil mesajları ile sizler de uzaktaki yakınlarınıza ve sevdiklerinize 'Hayırlı Kandiller' dileyebilirsiniz.
Rabbim bu gecenin hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ım Dünya'nın neresinde mazlum millet varsa şu kandil gününün hürmetine sen onlara yardım eyle."Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu."(El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18.)
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun Makamınız cennet Hz. Muhammed komşunuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.
Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
"İnsanlığın yaptıklarından utandığı hastaların şifalandığı dertlilerin derman bulduğu borçluların borcunu ödediği rızk kapılarının sonuna kadar açıldığı savaşların bitip iyiliğin kazandığı sağlığımızın yerinde olduğu bir kandil olsun."
"Kandil gönüllerin kardeşlikle çarpıştığı ellerin dualarda buluştuğu gündür. Bugünü hakkıyla geçirebilenlerden olmak duasıyla hayırlı kandiller."
"En güzel dualardandır, başkasının haberi olmadan yapılan...Adınızın bugün çok
Miraç kandilimiz mübarek olsun "anılması dileğiyle…Hayırlı Kandiller..."
"Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandil’inin tüm İslam âlemine; huzur, bereket ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı Kandiller."
"Rabbim miraç hürmetine tüm İslam alemine esenlikler versin Allah'ım bu gün ve habibinin hürmetine Müslüman Türk'e güç ver feraset ver Allah'ım #Kandil #MiracKandili #MiracGecesi"
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Miraç Kandili hepimiz için mübarek olsun
Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir. Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.
Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.
Miraç Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Miraç Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.
Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bu gecenin hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.