Kamu mesai saatleri: Kamuda mesai saatleri değişti mi, esnek çalışma devam ediyor mu? Genelge yayınlandı
Kamu mesai saatleri 1 Temmuz öncesinde yeniden gündeme geldi. 21 Haziran tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni normalleşme kararlarını duyurarak, "Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. " ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede kamu kurumlarında 10.00-16.00 mesai uygulamasının sona ererek normal mesai düzenine geri dönüleceği belirtildi. Kamuda başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi hizmetin özelliklerine göre tespit edilecek. Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? İşte, kamu çalışma saatleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Kamuda esnek çalışma devam ediyor mu sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs salgının ardından üçüncü normalleşme dönemine geçecek. Kabine Toplantısı kararları gereği yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kamu mesai saatleri de eski sisteme dönecek. 1 Temmuz itibarıyla kamuda 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada " Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. " ifadelerine yer vermişti.
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KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Genelgede şu bilgilere yer verildi:
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"Temel usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirlenecek şekilde kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren normal mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu;
"Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."