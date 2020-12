Kamu mesai saatleri değişti mi? İstanbul'da kamu mesai saatleri hakkında açıklama

Aldıkları tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması amacıyla Valiliğin koordinasyonunda belediyeler, tüm kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, meslek odalarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve basın ile iş birliği içinde olduklarını ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Salgınla mücadele, toplumsal olduğu kadar bireyseldir. Bu dayanışmanın en önemli tarafı her bir vatandaşımızdır yani sizsiniz. Son zamanlarda İstanbul'da tırmanışa geçen salgının üstesinden gelebilmemiz, hepimizin kurallara tavizsiz uymasına bağlıdır. Çok güçlü bir sağlık sistemimiz, mükemmel sağlık çalışanlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz. Tedavi boyutunda büyük aşamalar kat edildi ve bu anlamda gerçekten çok iyiyiz. Gerek hastanede yatan, gerekse evlerinde tedavileri devam eden ve izolasyonda olan kardeşlerimiz için en etkin tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çaba ve gayretlerini anlatmaya sözler yetmez. Bu tarihi eşsiz görevi yerine getirenleri biz de milletimiz de her zaman takdirle anacak. Onlar, bizim kahramanlarımız."



Yine takdire şayan bir çalışmayı da, filyasyon ekiplerinin gerçekleştirdiğini vurgulayan Vali Yerlikaya, "Şuan İstanbul’da, bin 405 filyasyon ekibimiz, gece gündüz demeden dünyaya örnek, bir çalışma yapıyorlar. Onlar da bizim kahramanlarımız." dedi.



Vali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün, yurt genelinde uygulanacak yeni bazı önlemleri açıkladığını, İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili genelge yayımladığını hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:



"Artık bazı iş yerlerimizin çalışma saatleri 22.00'de sona erecek. Sizlerden gelen talep ve önerileri dikkate alıyor, her alanda denetimleri daha da artırıyoruz. 22 Ağustos'tan itibaren, 2 milyon 289 bin denetim yaptık. Ancak, bireysel olarak, önlemlere uymada sorunumuz var. Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi, iş yerimizi, denetlemesine ihtiyaç duymadan, kendimiz, tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.



Her bir İstanbullu bizim canımız. Salgına yeni kurbanlar vermek istemiyoruz. Kısıtlanmış günlere yeniden dönmek, hiç istemiyoruz. Henüz salgın bitmedi. Kontrolü elden bırakmamalıyız. Bu süreçte maske, su kadar gerekli. Mesafe, ekmek kadar vazgeçilmez. Temizlik, virüse karşı en büyük silahımız. Tüm bunların etkili olması için de, lütfen kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak duralım. Kendimize, toplumumuza yardım etmenin değişmez kuralı, bu."