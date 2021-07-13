Kamu işçisi ne kadar zam alacak? İşte zam pazarlığında son gelişmeler

SENDİKALAR NE DİYOR? Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, AA muhabirine, hükümetin teklifinin ardından Türk-İş bünyesinde oluşturdukları Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'nu acil olarak toplayıp, teklifi değerlendirdiklerini söyledi.



Konfederasyona bağlı 15 sendikadan temsilcilerin katıldığı toplantıda, teklifin kabul edilemez bulunduğunu belirten Ağar, şöyle konuştu:



"Bizim taleplerimiz ile hükümetin teklifi arasında ciddi bir fark var. Enflasyon, geçim şartları ve düşük ücretli işçilerin durumu ortada. 700 bin işçinin yaklaşık yarısı düşük ücretlerle çalışıyor. Beklentilerin çok altında olan hükümetin bu teklifi, zaten bozuk olan çalışma hayatındaki dengeleri daha da bozar. Hükümetin teklifindeki taban ücretin, yeni yılda asgari ücretin altında kalma riski söz konusu. Böyle bir şey gerçekleşirse çalışma barışı ciddi yara alır. Taban ücretteki artışı önemsiyoruz. Talep ettiğimiz rakamlarla ücret dengesizliğini gidermek istiyoruz. Tüm bunları göz önünde alıp, hükümetten taleplerimize karşılayacak yeni zam teklifi bekliyoruz."



