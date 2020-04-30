Kaliteli bir uyku için yardım alabileceğiniz 5 besin
Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde evden çıkamamak, belirsizlik, stres gibi etkenler birçoğumuzun uyku sorunu yaşamasına sebep oluyor. Kaliteli bir uyku için yardım alabileceğiniz harika besinler var.
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1
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İşte kaliteli bir uykunun anahtarı olan 5 harika besin...
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Yulaf
Yulaf, en sağlıklı karbonhidratların başında yer alıyor. Kan şekerini dengede tuttuğu için uzmanlar, yulafın sık sık tüketilmesini öneriyor. Gün içinde tüketilen yulaf, uyku düzenini kontrol altına da alıyor.
3
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Papatya çayı
Papatya çayının sakinleştirici, rahatlatıcı etkisini hepimiz biliyoruz. Mis kokulu ve leziz bir çay olan papatya, uykuya geçiş süresini kolaylaştırıyor. Akşamları içeceğiniz bir fincan papatya çayı, daha rahat ve kaliteli bir uyku uyumanıza yardımcı olacaktır.
4
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Muz
Muz da uyku sorunlarına iyi gelen besinlerden biri. Magnezyumdan zengin olan muz, vücudu rahatlatıyor, melatonin ve serotonin hormonlarının üretilmesine yardımcı oluyor. Bu sayede de rahat bir uyku geçirmeye yardım ediyor.
5
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Badem
Badem kalsiyum yönünden oldukça zengin bir besindir. Vücuda önemli faydaları olan badem, kasları gevşeterek uykuya hazırlanmaya da yardımcı oluyor. Kan şekerini dengelemede önemli bir rol oynayan bademi yatmadan birkaç saat önce 5-6 adet tüketerek uykuya geçişinizi kolaylaştırabilirsiniz.
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Hindistan cevizi suyu
Hindistan cevizi suyunun faydalarını son yıllarda daha iyi öğrenmeye başladık. Potasyum ve kalsiyum zengini olan Hindistan cevizi suyu, günlük sıvı ihtiyacını önemli ölçüde karşılamasının yanı sıra uykuyu da verimli hale getiriyor.