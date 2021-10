Kahve festivali (Coffee Festival) ne zaman, nerede gerçekleşecek? İstanbul Coffee Festival programı belli oldu

Konser programı ise şöyle:



7 Ekim Perşembe



10:00-11:00 Dengi Dengine

11:00-12:00 Safiye

12:00-13:00 Bengisu

13:00-14:00 Jabbar

15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya

16:00-17:00 Kürşat Nayim

17:00-18:00 Ece Barak

18:15-19:15 Feridun Düzağaç



10:00-11:00 Ezgi Pakel

11:00-12:00 Alper Yıldırım

12:00-13:00 MEY&Baybisbald

13:00-14:00 Fikri Karayel

15:00-16:00 Bengisu

16:00-17:00 Ars Longa

17:00-18:00 Ezgi Yelen

18:15-19:15 Burak Kut



09 Ekim Cumartesi



10:00-11:00 The Golden Shore

11:00-12:00 The Abrakadabralar

12:00-13:00 Astrı Velvet

13:00-14:00 Sattas

15:00-16:00 Elçin Orçun

16:00-17:00 Safiye

17:00-18:00 Fırat Akarsel

18:15-19:15 Can Bonomo



10 Ekim Pazar



10:00-11:00 Vince The Moon

11:00-12:00 Hazi

12:00-13:00 Ece Barak

13:00-14:00 Melis Fiş

15:00-16:00 Kürşat Nayim

16:00-17:00 Ezgi Yelen

17:00-18:00 Ege Çubukçu

18:15-19:15 Gökhan Türkmen