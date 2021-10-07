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Haber Giriş: 07 Ekim 2021 - 10:37 | 

Kahve festivali (Coffee Festival) ne zaman, nerede gerçekleşecek? İstanbul Coffee Festival programı belli oldu

İstanbul Coffee Festival tarihi için geri sayım sürüyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve markaları ile katılımcıları ile bir araya getirecek. Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak. Peki, Kahve festivali (Coffee Festival) ne zaman, nerede gerçekleşecek? İstanbul Coffee Festival programı...

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Kahve festivali 2 yıllık aranın ardından bu yıl 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanında özel olarak üretilen ve kavrulan kahvelerin deneneceği festival, KüçükÇiftlik Park İstanbul’da gerçekleştirilecek. Çeşitli etkinlikler, konserler, canlı performanslar ve atölyelere ev sahipliği yapacak festivalde katılımcılar, dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveleri tadarak butik kahve dükkanlarının kendine has lezzetlerini keşfetme fırsatı yakalayacak.

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7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde kahveseverler, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Sattas, Safiye gibi ünlü isimlerle müziğe doyarken, festival boyunca 32 canlı konser gerçekleşecek.

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Konser programı ise şöyle:

7 Ekim Perşembe

10:00-11:00 Dengi Dengine
11:00-12:00 Safiye
12:00-13:00 Bengisu
13:00-14:00 Jabbar
15:00-16:00 Ozan Buğra Kaya
16:00-17:00 Kürşat Nayim
17:00-18:00 Ece Barak
18:15-19:15 Feridun Düzağaç

10:00-11:00 Ezgi Pakel
11:00-12:00 Alper Yıldırım
12:00-13:00 MEY&Baybisbald
13:00-14:00 Fikri Karayel
15:00-16:00 Bengisu
16:00-17:00 Ars Longa
17:00-18:00 Ezgi Yelen
18:15-19:15 Burak Kut

09 Ekim Cumartesi

10:00-11:00 The Golden Shore
11:00-12:00 The Abrakadabralar
12:00-13:00 Astrı Velvet
13:00-14:00 Sattas
15:00-16:00 Elçin Orçun
16:00-17:00 Safiye
17:00-18:00 Fırat Akarsel
18:15-19:15 Can Bonomo

10 Ekim Pazar

10:00-11:00 Vince The Moon
11:00-12:00 Hazi
12:00-13:00 Ece Barak
13:00-14:00 Melis Fiş
15:00-16:00 Kürşat Nayim
16:00-17:00 Ezgi Yelen
17:00-18:00 Ege Çubukçu
18:15-19:15 Gökhan Türkmen

4KAHVENİN TARİHİ

KAHVENİN TARİHİ

Kahvenin ilk olarak 9’uncu yüzyılda Etiyopyalı bir keçi çobanı tarafından bulunduğu tahmin ediliyor. O zamanlar Habeşistan olarak bilinen Etiyopya’nın Kaffa bölgesinde geçen hikayeye göre keçiler otlarken kendiliğinden büyümüş bir bitkinin meyvelerini yediklerinde her zamankinden daha enerjik ve hareketli oluyorlar. Bunu fark eden çoban Coffea adı verilen bu bitkide bir keramet olduğunu düşünüp kendi de denemeye karar veriyor. İnsanların kahve tüketimi ilk böyle başlıyor.

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