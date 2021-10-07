Kahve festivali (Coffee Festival) ne zaman, nerede gerçekleşecek? İstanbul Coffee Festival programı belli oldu
İstanbul Coffee Festival tarihi için geri sayım sürüyor. Festival 7. yılında nitelikli kahve markaları ile katılımcıları ile bir araya getirecek. Kahve tutkunları ile kahve sektörünün tüm bileşenlerinin yanında birbirinden güzel konserler, atölyeler ve konferanslar da Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de yerini alacak. Peki, Kahve festivali (Coffee Festival) ne zaman, nerede gerçekleşecek? İstanbul Coffee Festival programı...
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Kahve festivali 2 yıllık aranın ardından bu yıl 7-8-9-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanında özel olarak üretilen ve kavrulan kahvelerin deneneceği festival, KüçükÇiftlik Park İstanbul’da gerçekleştirilecek. Çeşitli etkinlikler, konserler, canlı performanslar ve atölyelere ev sahipliği yapacak festivalde katılımcılar, dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveleri tadarak butik kahve dükkanlarının kendine has lezzetlerini keşfetme fırsatı yakalayacak.
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7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde kahveseverler, Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Sattas, Safiye gibi ünlü isimlerle müziğe doyarken, festival boyunca 32 canlı konser gerçekleşecek.
10:00-11:00 Ezgi Pakel 11:00-12:00 Alper Yıldırım 12:00-13:00 MEY&Baybisbald 13:00-14:00 Fikri Karayel 15:00-16:00 Bengisu 16:00-17:00 Ars Longa 17:00-18:00 Ezgi Yelen 18:15-19:15 Burak Kut
09 Ekim Cumartesi
10:00-11:00 The Golden Shore 11:00-12:00 The Abrakadabralar 12:00-13:00 Astrı Velvet 13:00-14:00 Sattas 15:00-16:00 Elçin Orçun 16:00-17:00 Safiye 17:00-18:00 Fırat Akarsel 18:15-19:15 Can Bonomo
10 Ekim Pazar
10:00-11:00 Vince The Moon 11:00-12:00 Hazi 12:00-13:00 Ece Barak 13:00-14:00 Melis Fiş 15:00-16:00 Kürşat Nayim 16:00-17:00 Ezgi Yelen 17:00-18:00 Ege Çubukçu 18:15-19:15 Gökhan Türkmen
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KAHVENİN TARİHİ
Kahvenin ilk olarak 9’uncu yüzyılda Etiyopyalı bir keçi çobanı tarafından bulunduğu tahmin ediliyor. O zamanlar Habeşistan olarak bilinen Etiyopya’nın Kaffa bölgesinde geçen hikayeye göre keçiler otlarken kendiliğinden büyümüş bir bitkinin meyvelerini yediklerinde her zamankinden daha enerjik ve hareketli oluyorlar. Bunu fark eden çoban Coffea adı verilen bu bitkide bir keramet olduğunu düşünüp kendi de denemeye karar veriyor. İnsanların kahve tüketimi ilk böyle başlıyor.