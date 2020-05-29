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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 11:23,

Kahramanmaraş Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

81 ilde kılınacak olan Cuma namazı için detayları yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta Cuma namazı kılınacak olan camiler hakkında il müftlüğü aracılığıyla bazı bilgiler verdi. Camilere gelmeden önce abdest alınması gerektiği ve hava durumunun müsait olması halinde cami avlusunda namaz kılınacağı için seccade bulundurulması hususu, vatandaşlarla paylaşıldı. İşte, Kahramanmaraş Cuma namazı kılınacak camiler listesi ve namaza gelmeden önce uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgiler

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Kahramanmaraş'ta Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının meteorolojik koşullar el verdiği sürece cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Kahramanmaraş'ta hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Kahramanmaraş'ta Cuma namazı kılınacak camiler listesi

KAHRAMANMARAŞ'TA HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

Kahramanmaraş'ta hangi camilerde namaz kılınabildiğini görebilmek için lütfen alttaki linke tıklayınız.

KAHRAMANMARAŞ'TA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN LİSTESİ

2CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
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CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Camilerimizde 29 Mayıs cuma gününden itibaren öğle ikindi ve cuma namazlarının kılınması diğer vakit namazlarında tek başına namaz kılanlar için camilerin açık bulundurulması.

Cuma Namazında camilerin iç kısımlarının kapalı tutulması, Kaymakamlıkça belirlenen açık alanlarda Cuma namazının kılınması.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları.

Camilerdeki klima ve havalandırma sistemlerinin kesinlikle çalıştırılmaması pencerelerin açık bulundurulması.

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Camilerin abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerinin kapalı tutulması.

Camilerde maske kullanılması.

Camilerde tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin kaldırılması.

Cemaatimizin seccadeleri ile camiye gelmeleri ve bu seccadelerin devamlı olarak temizliklerinin yapılmasının sağlanması.

Camilere girişlerde herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmeleri.

Camilerde geçirilecek sürenin kısa tutulmasının sağlanması, farz namazlar kılındıktan sonra dua yapılarak namazın sonlandırılması.

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Namaz kılınacak tüm alanlarda temizlenmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval, hasır vb, yaygıların kullanılmaması.

Cemaatin el sıkışma, musafaha, kucaklaşma gibi fiziksel temastan kaçınılması.

Cami yerleşkesinde bulunan türbelerin kapalı bulundurulması, türbelerin dış yüzeylerine temastan kaçınılması.

Camilerde mevlid, toplu yemek ve benzeri etkinliklerin yapılmaması.

Cami önlerinde dilencilere ve her türlü satıcıya izin verilmemesi.

Camilerin namaz kılınacak kapalı ve açık alanlarında her yönden bir metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretli yerlerde kişisel seccadelerin üzerinde namaz kılınması.

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