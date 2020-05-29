Kahramanmaraş Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

Namaz kılınacak tüm alanlarda temizlenmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval, hasır vb, yaygıların kullanılmaması.



Cemaatin el sıkışma, musafaha, kucaklaşma gibi fiziksel temastan kaçınılması.



Cami yerleşkesinde bulunan türbelerin kapalı bulundurulması, türbelerin dış yüzeylerine temastan kaçınılması.



Camilerde mevlid, toplu yemek ve benzeri etkinliklerin yapılmaması.



Cami önlerinde dilencilere ve her türlü satıcıya izin verilmemesi.



Camilerin namaz kılınacak kapalı ve açık alanlarında her yönden bir metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretli yerlerde kişisel seccadelerin üzerinde namaz kılınması.