Kahramanmaraş Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?
81 ilde kılınacak olan Cuma namazı için detayları yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta Cuma namazı kılınacak olan camiler hakkında il müftlüğü aracılığıyla bazı bilgiler verdi. Camilere gelmeden önce abdest alınması gerektiği ve hava durumunun müsait olması halinde cami avlusunda namaz kılınacağı için seccade bulundurulması hususu, vatandaşlarla paylaşıldı. İşte, Kahramanmaraş Cuma namazı kılınacak camiler listesi ve namaza gelmeden önce uyulması gereken kurallar hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kahramanmaraş'ta Cuma namazı kılınacak camiler listesi ile birlikte uyulacak olan kuralları da yayımlayan il müftülüğü, Cuma namazının meteorolojik koşullar el verdiği sürece cami avlularında kılınacağını bir kez daha vurguladı. Kahramanmaraş'ta hangi camilerde Cuma namazı kılınacağı bilgisine ek olarak öğle ve ikindi namazı için de bazı detaylar aktarıldı. İşte, Kahramanmaraş'ta Cuma namazı kılınacak camiler listesi