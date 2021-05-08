Kahraman annelerin duygulandıran hikayeleri... İyi ki varsınız!

Hastanede pandemi ile mücadelesini sürdüren Özlem Kanaat, annesini kaybettikten sonra ilk Anneler Günü'nü buruk kutladı. Anneler Günü'nde çalışan Kanaat, kızının kendisini arayarak, Anneler Günü'nü kutlaması ile sevindi. Kanaat, kronik rahatsızlıkları bulunması nedeniyle hastalığı annesine bulaştırmamak için çok çaba harcadığını; ancak başaramadığını anlatıp, "9 ay boyunca virüsten hep kaçtım ama sonuçta 9 ay kaçabildim ve yakalandım. Annemde kronik rahatsızlıklar olduğu için onda çok hızlı ilerledi. Ben de karantinada olduğum için annem hastaneye götürülürken ona eşlik edemedim. Onu kapıdan gönderirken 'elveda' bile diyemedim. 10-15 gün sonra annemi kaybettik ve ben anneme hiçbir şey yapamadım. 9 ay boyunca burada bütün hastalara kendi annemiz, babamız gibi bakarken gidip hastanede annemin yanında bile olamadım. En çok bunlar acı veriyor bana. Ben annemin son kez, bir kere olsun kokusunu içime çekmek isterdim. Ben eminim o beni bir yerlerde duyuyor, görüyor. Onu çok seviyorum. Bu Anneler Günü de benim için çok buruk geçiyor. Onu çok özlüyorum" diye konuştu.