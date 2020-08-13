Kademeli eğitim nasıl işleyecek? Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara anlattı!

Katıldığı bir canlı yayında kademeli eğitim sürecine dair bazı bilgiler veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, öğrencilerin okula nasıl başlayacağı ve eğitimin nasıl devam edeceği konusunda detayları açıkladı. İşte, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın o açıklamaları;"Vaka sayısındaki azalmayı sağlayamazsak, sokakta virüslü kişilerle karşılaşma ihtimalimizi indiremezsek o zaman belki okulların biraz daha ötelenmesi, tarihin daha ileriye doğru kaydırılması gündeme gelecektir. Böyle bir kademeli eğitim başlangıcı; tüm sınıflar aynı anda değil de, bazı sınıfların biraz daha erken başlaması, o sınıflar başlarken tabi doğal olarak okulda daha seyrek olmalarının sağlanması, yani sayılarının daha az olması sayesinde sağlanabilecektir."