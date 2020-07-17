Kaç puanla hangi liseye girerim? 2020 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi puanları ve yüzdelik dilimleri

Lise puanları ile ilgili açıklama yapıldı. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları araştırılan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Bakanlık https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden lise yüzdelik dilimleri ile ilgili açıklama yaptı. Yayımlanan ekran üzerinde ‘Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi’ yer alıyor.



ANADOLU LİSESİ, FEN LİSESİ VE MESLEK LİSESİ PUANLARI AÇIKLANDI

Lise puanları yüzdelik dilimleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Aşağıdaki linke tıkladığınızda liseleri seçebileceğiniz bir sekme açılacak.

