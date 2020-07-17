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Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 07:53,

Kaç puanla hangi liseye girerim? 2020 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi puanları ve yüzdelik dilimleri

Kaç puanla hangi liseye girerim sorusu araştırılıyor. Lise puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili açıklama yoğun ilgi görüyor. LGS sonuçları 16 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Tercihler yine temmuz ayı içerisinde alınacak.  Bu sene 5'ten 10'a çıkarılan lise tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden alınacak. MEB lise puanları yüzdelik dilimleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi puanları ve yüzdelik dilimleri nedir?

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Lise puanları ile ilgili açıklama yapıldı.  Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları araştırılan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Bakanlık https://eokulyd.meb.gov.tr/ üzerinden lise yüzdelik dilimleri ile ilgili açıklama yaptı. Yayımlanan ekran üzerinde ‘Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi’ yer alıyor.

ANADOLU LİSESİ, FEN LİSESİ VE MESLEK LİSESİ PUANLARI AÇIKLANDI
Lise puanları yüzdelik dilimleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Aşağıdaki linke tıkladığınızda liseleri seçebileceğiniz bir sekme açılacak.

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‘Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi’, ‘Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi’ arasından birini seçerek aramanızı yapabilirsiniz. Birden fazla seçim de yapabiliyorsunuz.

TÜM LİSELERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca il ve ilçe çekimi de yapmanız gerekiyor. Özel arama yapabileceğiniz gibi ilçelerin tümünü de seçebiliyorsunuz.

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Açılan liste içerisinde kontenjan, yüzdelik dilim, yabancı dil bilgisi, öğretim süresi gibi bilgiler yer alıyor.

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