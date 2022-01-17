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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı Kabine kararlarında!

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Koronavirüs

Kabine Toplantısı kararları için Türkiye'de tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Koronavirüste vaka sayılarının 50 bin seviyelerine çıkmasıyla yeni tedbirlerin beklentileri arttı. PCR testi zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınırken , Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kritik toplantıda, Türkiye'nin koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Kabine kararları kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte, ayrıntılar...

1/5Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı Yeni kısıtlamalar gelecek mi Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklayacağı Kabine kararlarında

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu koronavirüs kararları için milyonların odaklandığı konulardan oldu. Koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı Kabine Toplantısı kararları Omicron varyantının yaygınlaşması ile merak konusu olmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda ana gündem maddesi ekonomi olan Kabine Toplantısı'nda koronavirüs salgınının istişare edilmesi bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Arnavutluk'u ziyaret edecek.

2/5KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

CNN Türk'ten Arda Erdoğan'ın aktardığı bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bu hafta çarşamba günü yapılacak. Saat 15:00’te başlaması beklenen toplantının sona ermesinin ardından 19:00’dan sonra da açıklama yapılması tahmin ediliyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

3/5KISITLAMA GELECEK Mİ

KISITLAMA GELECEK Mİ?

Kısıtlama ya da yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama resmi makamlardan gelmedi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;

Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.

4/5Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı Yeni kısıtlamalar gelecek mi Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklayacağı Kabine kararlarında

Türkiye’de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.

Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.

Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.

5/5SON TOPLANTI KARARLARI

SON TOPLANTI KARARLARI

3 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.

Kabine Toplantısı kararları için Türkiye'de tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda. Koronavirüste vaka sayılarının 50 bin seviyelerine çıkmasıyla yeni tedbirlerin beklentileri arttı. PCR testi zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınırken , Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kritik toplantıda, Türkiye'nin koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Kabine kararları kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ve yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte, ayrıntılar.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Koronavirüs