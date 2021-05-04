Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma kararları Bakanlar Kurulu'nda gündemde!

ÖNCELİK SIRASI Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.



Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.



Uzmanlar, “Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz.



Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20’den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek” dedi.