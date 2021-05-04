Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tam kapanma kararları Bakanlar Kurulu'nda gündemde!
Kabine Toplantısı'nda koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve tam kapanma döneminde alınan kararların istişare edilmesi bekleniyor. Son yapılan Kabine Toplantısı'nda vaka sayılarını 5 bin seviyesine indirmeyi hedeflediklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuralların en sıkı şekilde uygulanacağını söyledi. 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma sürecinin ardından Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülünün sonuçları yeniden ele alınacak. Gözler şimdi kritik toplantıda. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, Bakanlar Kurulu Toplantısı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerinin devreye girdiği tam kapanma dönemi devam ederken, gözler bir sonraki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde en önemli gündem maddesi 17 günlük kısıtlama kararları olacak. Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin salgında gelinen son nokta ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz netleşmedi.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Yeni haftanın gelmesi ile birlikte Kabine Toplantısı'nın tarihi gündemde yer aldı. Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplanacağı daha önce açıklanmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor. Ancak tam kapanma sürecinin 17 Mayıs'ta son ermesinden dolayı toplantının 1 hafta ertelemeli yapılması tahmin ediliyor.
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TAM KAPANMANIN ARDINDAN AÇILIŞ NASIL OLACAK?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor. Amaç, bayram sonrasında 100 bindeki vaka sayısını 100’e indirmek. Halen 100 binde 400 vaka var.
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Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.
Türkiye’de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500’ler civarında bulunuyor. Bunun 100’ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor.
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RAKAMLAR İZLEMEDE
Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.
Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13’e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4’e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul’daki vaka sayısının da yüzde 40’tan yüzde 30’a gerilediği öne sürülüyor.
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ÖNCELİK SIRASI
Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.
Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.
Uzmanlar, “Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz.
Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20’den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek” dedi.