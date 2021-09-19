Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda koronavirüs gündemde!
Kabine Toplantısı sonuçları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar tüm Türkiye tarafından bekleniyor. Koronavirüs vaka sayılarında devam eden yükselişle beraber dikkatler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararlara çevrildi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılması beklenen toplantıda günlük vaka sayılarının yanı sıra aşılamadaki son durum ele alınacak. Yerli TURKOVAC aşı çalışmalarının da Kabine Toplantısı'nın bir diğer önemli gündem maddesi olması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihi hakkında bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kabine Toplantısı ne zaman sorusu yeni hafta öncesinde gündeme geldi. Koronavirüs pandemisinin başından bu yana belirli aralıklarla gerçekleşen Bakanlar Kurulu'nda salgına yönelik Kabine üyeleri görüşmeleri paylaşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son duruma ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Toplantının tarihi hakkında henüz bir bilgi yayınlanmazken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 20 Eylül tarihinde toplanması ön görülüyor.
2
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı en son 6 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Daha önceki toplantılar göz önüne alındığında bir sonraki toplantının 15 günde bir yapılması ön görülüyor. Bu bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bu hafta yani 20 Eylül'de yapılması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
3
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: PAZARTESİ BAŞLIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin geçtiğimiz haftaki Koca Bilim Kurulu'nun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Pazartesiden itibaren iki doz aşılama oranları gösteren haritanın paylaşılacağının bilgisini aktardı. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;
Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.
4
Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.
5
Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.
Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz."