Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda koronavirüs gündemde!

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: PAZARTESİ BAŞLIYOR Sağlık Bakanı Fahrettin geçtiğimiz haftaki Koca Bilim Kurulu'nun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Pazartesiden itibaren iki doz aşılama oranları gösteren haritanın paylaşılacağının bilgisini aktardı. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;



Bilim Kurulumuzun bir diğer gündem maddesi ise aşı programımızın seyri oldu. Aşı programımız plana uygun ve başarıyla sürmektedir. 1. Doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılama ile önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin 1. Doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranları ile paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız.