Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihi bekleniyor!
Kabine Toplantısı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. En son 21 Haziran tarihinde gerçekleşen kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının sona ereceğini bildirmişti. Koronavirüs kısıtlamalarının ele alındığı toplantıda normalleşme sürecinin ele alınması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu yeni haftayla beraber gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda öncelikli gündemin i yine koronavirüs ile mücadele olması bekleniyor. Toplantıda COVID-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariki, yerli aşı çalışmalarının görüşülmesi tahmin ediliyor. Toplantının 15 günde bir yapılmasından dolayı bir sonraki toplantının 5 Temmuz'da gerçekleşmesi ön görülüyor.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. En son yapılan toplantı 21 Haziran'da gerçekleşmişti. Ancak Kabine'nin 15 günde bir toplanacağının açıklanmasından dolayı bir sonraki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın 5 Temmuz Pazartesi yapılması bekleniyor.
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SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR
21 Haziran'da gerçekleşen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları açıklamıştı;
"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.
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Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.
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HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.