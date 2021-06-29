Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın tarihi bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı. En son yapılan toplantı 21 Haziran'da gerçekleşmişti. Ancak Kabine'nin 15 günde bir toplanacağının açıklanmasından dolayı bir sonraki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın 5 Temmuz Pazartesi yapılması bekleniyor.