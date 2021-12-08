Kabine Toplantısı kararları bekleniyor! Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Kabine Toplantısı belirli tarihlerde düzenleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Beştepe'de toplanacak Bakanlar Kurulu'nda stokçulukla mücadele, asgari ücret görüşmelerinde son durum, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti nedeniyle hafta ortasında yapılacak toplantıda Türkiye'nin dış siyaseti ile ilgili konular da gündeme gelecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta?
Kabine Toplantısı kararları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Ankara'da yapılacak toplantıda koronavirüste sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Ankara’da toplanacak. Toplantıda ele alınacak konular arasında stokçulukla mücadele, asgari ücret görüşmelerinde son durum, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları var. Kabine toplantısında alınan kararları ise millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.
KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR
Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili olarak ise CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri paylaştı:
Asgari Ücret komisyonu görüşmelerine bu ay başlanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bugün ikinci toplantı gerçekleşecek. Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor. Vergi indirimi söz konusu mu? Meclis’te yasa çalışması yapılacak mı? Bütün başlıklar toplantıda ele alınacak.
Asgari Ücret komisyonu görüşmelerine bu ay başlanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bugün ikinci toplantı gerçekleşecek. Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor. Vergi indirimi söz konusu mu? Meclis’te yasa çalışması yapılacak mı? Bütün başlıklar toplantıda ele alınacak.
Türkiye’nin son bir ay içerisinde oldukça önemli dış temaslar var. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Ankara’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar ziyaretinde bulunuyor. Körfez ülkeleri ile karşılıklı temaslar ve sonuçları da görüşülecek.
Koronavirüs salgınında 20 binli rakamlar konuşuluyor. Sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Kabine toplantısında alınan kararları ise millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
Koronavirüs salgınında 20 binli rakamlar konuşuluyor. Sayıların düşürülmesi için atılabilecek adımlar ve aşılama sayısında son durum değerlendirilecek. Kabine toplantısında alınan kararları ise millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.