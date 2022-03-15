Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

SON TOPLANTI 28 ŞUBAT’TA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısında kamuoyuna duyurdukları elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi de bugün netleştirdiklerini belirterek, "Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilowat saate aylık 240 kilowat saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilowat saate, aylık 900 kilowat saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağlanan burslarda da ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla bin 250 liraya çıkarıyoruz. Aynı şekilde başarı performanslarına göre bundan böyle TÜBİTAK'tan yüksek lisans öğrencileri 3 bin lira ile 4 bin 250 lira, doktora öğrencileri 5 bin 500 ile 7 bin 500 arası, doktora sonrası araştırmalar ise 7 bin 500 ile 10 bin arasına kadar aylık burs alabileceklerdir. Mümkün olan en yüksek seviyeden yapmaya özen gösterdiğimiz bu iyileştirmelerin şimdiden öğrenci ve araştırmacılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.