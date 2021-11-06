Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Kabine Toplantısı kararları için tüm Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'dan gelecek açıklamaya çevrildi. 2 hafta ara ile Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kritik toplantıda koronavirüs salgın süreci ve Türkiye gündeminin ele alınması bekleniyor. Bakanların da görüş bildireceği Kabine Toplantısı'nda aşılama takviminin de istişare edilmesi ön görülüyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyuna duyuracak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? İşte, Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında bilgiler.
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Kabine Toplantısı sonuçları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar gündemde yer almaya devam ediyor. En son 25 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış siyaset gündemi ele alınmıştı. Bir sonraki toplantının tarihi hakkında henüz Cumhurbaşkanlığından açıklama gelmezken önümüzdeki hafta yapılmadı bekleniyor. Bakanların katılımı ile yapılacak toplantıda salgında gelinen son durum da görüşülecek.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantıları rutin olarak 2 hafta ara ile gerçekleştiriliyor. Son Kabine Toplantısı 25 Ekim'de gerçekleştirilmişti.
Bundan dolayı önümüzdeki Kabine Toplantısının 8 Kasım 2021 tarihinde yapılması bekleniyor.
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3. DOZ BİONTECH HATIRLATMA DOZU BAŞLADI
İkinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay kadar süre geçmiş 60 yaş üstü vatandaşlar, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalığı olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabiliyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada aşıya ulaşımda en şanslı ülkelerden biri olduğunu ve çok ciddi aşı temin ettiğini söyledi.
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18 yaş üstü vatandaşların neredeyse yüzde 90'ının ilk doz aşısını yaptırdığını, ikinci doz aşılanmanın da yüzde 80'e doğru yaklaştığını aktaran Yiyit, bunun büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Bu büyük kazanımın sağladığı faydalardan bahseden Yiyit, şu an günde 30 bin pozitif vaka çıktığını, bunun yoğun bakım ve servis yataklarına yansımasının aşı sayesinde minimalize edilebildiğini, geçmiş dalgalarda 30 binli rakamlarda bütün hastaneler dolarken şu an bu durumun söz konusu olmadığını ifade etti.
Prof. Dr. Yiyit, ölüm sayılarının da düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü aşısız ve aşı takvimini tamamlamamış grubun içinden her gün ciddi bir kaybımız çıkıyor. O yüzden aşısız ya da aşı takvimini tamamlamamış grubumuzu ne kadar hızlı düşürebilirsek o kadar avantajlı hale geleceğiz." dedi.