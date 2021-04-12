Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler tam kapanma açıklamalarında

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Yarın yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.



Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Bilim Kurulu’nun bugünkü, Bakanlar Kurulu’nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.