Kabine Toplantısı ne zaman? Kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor...
Kabine Toplantısı kararları için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Omicron varyantının yaygınlaşması ve artan vaka sayılarının ardından, yeni tedbir olasılıkları için beklenti içine giren vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunun yanıtına odaklandı. Avrupa'da yeni kararların alınmasıyla beraber Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ek tedbirlerin devreye girmesi yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kritik toplantıda, Türkiye'nin koronavirüs salgınında son durumun ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, ayrıntılar.
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? sorusu tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Vaka sayılarının 70 binleri geçmesi ile beraber sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Önemli açıklamaların yer aldığı Kabine Toplantısı'nda geçtiğimiz haftalarda ana gündem maddesi ekonomideki gelişmeler olmuştu. Yapılacak ilk Kabine Toplantısı'nda koronavirüs salgınının değerlendirilmesi bekleniyor. Ancak toplantının tarihi hakkında açıklama yapılmadı.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kabine Toplantısı genellikle 15 günde bir gerçekleşiyor. Son Kabine Toplantısı 3 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Dolayısı ile bir sonraki toplantının 17 Ocak Pazartesi günü yapılması ön görülüyor. Toplantının tarihi hakkında bilgilerin ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
KISITLAMA GELECEK Mİ?
Kısıtlama ya da yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama resmi makamlardan gelmedi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;
Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.
Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor.
Türkiye’de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor.
Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.
Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.
Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor.
Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor.
SON TOPLANTI KARARLARI
3 Ocak tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.