Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak mı? Gözler yeni kararlarda...
Kabine Toplantısı kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Salgın ve yeni önlemlerin ele alındığı kritik Kabine Toplantısı'nda, vaka sayısında son durum değerlendirilecek ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri tavsiyelerde bulunacak. Bazı kapalı mekanlara girişlerde PCR testi uygulamasının hayata geçirilmesinin kararlaştırıldığı son toplantının ardından; gözler Beştepe'den gelecek yeni kararlara çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte, ayrıntılar.
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Kabine Toplantısı'nın tarihi yeni haftayla beraber gündeme geldi. Koronavirüsle mücadele ve son dönemdeki doğal afetler ile yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının ele alındığı son Kabine Toplantısı'nda PCR testi uygulamasının aşı olmayanlar için yaygınlaşması adına adımlar atılmıştı. Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısı'nda vaka sayısı ve vefat oranlarının masada olması bekleniyor. Ancak Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı.
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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı en son 19 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Ancak Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önümüzdeki hafta toplanması ön görülüyor. Son toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınarak, aşılama süreci değerlendirilmişti.
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SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
19 Ağustos'ta yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;
"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."
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Dünyada bazı ülkelerin çok ciddi kısıtlamalar getirdiklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemizde böyle bir zorlamaya ihtiyaç duyulmadan vatandaşlarımızın kendi istekleriyle aşılarını olacaklarına inanıyorum. Türkiye, salgınla mücadelede olduğu gibi aşı konusunda da dünyada ilk sıralarda yer almayı sürdürme başarısını gösterecektir." dedi.
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Erdoğan, temizlik, maske ve mesafe konusunda kurallara riayet etmenin sağlık açısından temel esaslar arasında olduğunu belirterek, "Özellikle son dönemde yeniden tokalaşma, sarılma gibi kültürümüzde var olan selamlaşma yöntemlerinin arttığı görülüyor. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha bu konularda sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah her şeyi gönlümüzce yaşayacağımız günler yakındır." değerlendirmesini yaptı.