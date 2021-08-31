Kabine Toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak mı? Gözler yeni kararlarda...

SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI 19 Ağustos'ta yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;



"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."