Kabine toplantısı ne zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte masadaki konular!

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili olarak ise CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan şu bilgileri paylaştı:



Asgari Ücret komisyonu görüşmelerine bu ay başlanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bugün ikinci toplantı gerçekleşecek. Kabine toplantısında bu konu da görüşülecek. 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar pek çok rakam konuşuluyor. Vergi indirimi söz konusu mu? Meclis’te yasa çalışması yapılacak mı? Bütün başlıklar toplantıda ele alınacak.