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Hürriyet
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Teknoloji
BBC Türkçe / Fotoğraflar: A.A.
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 06:38 | 

Jüpiter ve Satürn gün batımından sonra yan yana geldi

Jüpiter ve Satürn gezegenleri, ABD'nin New York kentinde çıplak gözle izlenebildi. İşte o görüntüler...

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, dün yaptığı açıklamada "Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu'nun gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzünde güneybatı yönünde izlenebileceğini söylemişti.

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Ve o an geldi.

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Açıklamaya göre bu hizalanma sırasında iki gezegen birbirlerinden yüz milyonlarca kilometre uzakta olmaya devam edecek ama tek bir ışık kaynağı olarak görülecek.

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NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü'nden Henry Throop, gök olayı öncesinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Güneş Sistemi'ni atletlerin stadyumun merkezine doğru koştukları bir yarış pisti olarak düşünebiliriz. Bizim baktığımız hâkim noktadan Jüpiter'in iç kulvardan Satürn'e yaklaştığını ve 21 Aralık'ta geçtiğini göreceğiz" dedi.

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NASA'ya göre Satürn ve Jüpiter'in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623'ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçecek.

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Bu yılki büyük kavuşumda iki gezegen yaklaşık 800 yıl aradan sonra (1226) ilk kez gece çıplak gözle görülebildi.

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1623'teki buluşma gökyüzündeki konumları nedeniyle dünyanın büyük bölümünden izlenememişti.

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Dün akşam Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenleri olan Jüpiter ve Satürn arasında bir derecenin 10'da biri kadar bir açı olarak göründü.

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Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar izlenebileceğini söylüyor.

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