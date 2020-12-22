Jüpiter ve Satürn gün batımından sonra yan yana geldi
Jüpiter ve Satürn gezegenleri, ABD'nin New York kentinde çıplak gözle izlenebildi. İşte o görüntüler...
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, dün yaptığı açıklamada "Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu'nun gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzünde güneybatı yönünde izlenebileceğini söylemişti.
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Ve o an geldi.
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Açıklamaya göre bu hizalanma sırasında iki gezegen birbirlerinden yüz milyonlarca kilometre uzakta olmaya devam edecek ama tek bir ışık kaynağı olarak görülecek.
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NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü'nden Henry Throop, gök olayı öncesinde şu açıklamayı yapmıştı:
"Güneş Sistemi'ni atletlerin stadyumun merkezine doğru koştukları bir yarış pisti olarak düşünebiliriz. Bizim baktığımız hâkim noktadan Jüpiter'in iç kulvardan Satürn'e yaklaştığını ve 21 Aralık'ta geçtiğini göreceğiz" dedi.
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NASA'ya göre Satürn ve Jüpiter'in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623'ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçecek.
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Bu yılki büyük kavuşumda iki gezegen yaklaşık 800 yıl aradan sonra (1226) ilk kez gece çıplak gözle görülebildi.
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1623'teki buluşma gökyüzündeki konumları nedeniyle dünyanın büyük bölümünden izlenememişti.
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Dün akşam Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenleri olan Jüpiter ve Satürn arasında bir derecenin 10'da biri kadar bir açı olarak göründü.
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Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar izlenebileceğini söylüyor.